Шесть тысяч гостиниц в подвешенном состоянии: индустрия балансирует между штрафами и выживанием

Федеральные правила в сфере гостиничного бизнеса изменились, и с 1 сентября требования стали максимально жесткими. Теперь все средства размещения — от крупных санаториев до небольших гостевых домов — обязаны иметь официальную классификацию. Без неё нельзя принимать новых туристов и продвигаться через популярные онлайн-агрегаторы.

По данным национальной системы аккредитации, ситуация пока остаётся непростой. В России зарегистрировано более 32 тысяч объектов размещения, но статус легальных имеют только около 24 тысяч. Примерно 1800 гостиниц уже исключены из реестра, поскольку они прекратили работу, а ещё свыше 6 тысяч получили приостановку деятельности. У них есть месяц, чтобы устранить нарушения и пройти процедуру заново. На этот период они могут обслуживать лишь тех клиентов, кто успел забронировать номера заранее, но обязаны честно предупреждать о своем статусе.

В чём сложность прохождения классификации

Процедура состоит из нескольких этапов: сначала владельцы проводят самооценку объекта, затем подают данные в Единый реестр, получают уникальный номер и указывают его на всех площадках для бронирования, включая соцсети. Завершается процесс присвоением категории — от "без звёзд" до "пятизвёздочного".

Наибольшие трудности вызвал первый шаг — заполнение анкеты с подробной информацией об объекте. Нужно указать адрес, характеристики номеров, инфраструктуру и спектр услуг. Но многие гостиницы и базы отдыха расположены на землях, не предназначенных для капитального строительства: в лесных массивах или на сельхозугодьях. У таких объектов просто нет официального адреса, а без него пройти самооценку невозможно.

В Росаккредитации советуют в этом случае подготовить документы, подтверждающие отказ в присвоении адреса, например от Федеральной информационной адресной системы. Те же, у кого адрес есть, часто допускали ошибки при его указании. Исправить их несложно — достаточно внести корректные данные из выписки ЕГРН.

Не менее распространённая проблема — кадастровый номер земельного участка не внесён в Государственный адресный реестр. Здесь тоже важен ФИАС: если сведения поданы, но прошло меньше недели, придётся дождаться внесения информации.

Отдельные трудности возникли у владельцев комплексов, объединяющих сразу несколько средств размещения разного уровня на одном участке. В регионах добавляла проблем нестабильная связь и слабый интернет, что мешало оперативно загружать документы.

Что ждёт нарушителей после 6 сентября

В ближайшие дни заработают новые нормы КоАП РФ. Неклассифицированные гостиницы начнут штрафовать. Для руководителей суммы будут ощутимыми — от 50 до 70 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и компаний — от 300 до 450 тысяч. Если нарушение повторится или предписание не будет выполнено, санкции ужесточат: начнут применять оборотные штрафы.