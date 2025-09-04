Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на приём туристов и продвижение через агрегаторы для гостиниц, гостевых домов и санаториев, не прошедших обязательную классификацию.

Масштаб проблемы

По данным национальной системы аккредитации:

всего в стране зарегистрировано 32 658 средств размещения ,

прошли классификацию — 23 791 ,

1836 объектов прекратили работу и исключены из реестра,

деятельность 6306 приостановлена из-за нарушений, на их исправление даётся 30 дней.

Такие гостиницы могут обслуживать только тех гостей, кто забронировал номера до приостановки, и обязаны предупредить их о ситуации.

Как проходит классификация

Процедура состоит из трёх обязательных и одного добровольного этапов:

Самооценка - подача полной информации об объекте: адрес, номера, инфраструктура, услуги. Регистрация в Едином реестре и присвоение уникального идентификационного номера. Указание номера и ссылки на реестр на всех онлайн-платформах и в соцсетях. Присвоение категории (добровольно, но важно для репутации).

Основные трудности для отельеров

Отсутствие адреса у объектов, расположенных на землях лесного фонда или сельхозназначения.

Несоответствие адреса данным ЕГРН.

Кадастровый номер не внесён в Государственный адресный реестр.

Несколько объектов разного уровня на одном участке.

Сложности у региональных предпринимателей из-за нестабильного интернета.

Росаккредитация рекомендовала при отказе в присвоении адреса готовить официальные документы (например, из ФИАС), чтобы устранить препятствия.

Ответственность и штрафы

С 6 сентября вступят в силу изменения в КоАП РФ:

для руководителей — штраф 50-70 тыс. рублей ,

для компаний и ИП — 300-450 тыс. рублей ,

при повторных нарушениях — оборотные штрафы.

Итог

Отелям, базам отдыха и санаториям придётся максимально быстро устранить нарушения и пройти повторную классификацию. Иначе они рискуют не только потерять клиентов, но и получить серьёзные финансовые санкции.