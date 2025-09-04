Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку
С 1 сентября в России вступил в силу запрет на приём туристов и продвижение через агрегаторы для гостиниц, гостевых домов и санаториев, не прошедших обязательную классификацию.
Масштаб проблемы
По данным национальной системы аккредитации:
-
всего в стране зарегистрировано 32 658 средств размещения,
-
прошли классификацию — 23 791,
-
1836 объектов прекратили работу и исключены из реестра,
-
деятельность 6306 приостановлена из-за нарушений, на их исправление даётся 30 дней.
Такие гостиницы могут обслуживать только тех гостей, кто забронировал номера до приостановки, и обязаны предупредить их о ситуации.
Как проходит классификация
Процедура состоит из трёх обязательных и одного добровольного этапов:
-
Самооценка - подача полной информации об объекте: адрес, номера, инфраструктура, услуги.
-
Регистрация в Едином реестре и присвоение уникального идентификационного номера.
-
Указание номера и ссылки на реестр на всех онлайн-платформах и в соцсетях.
-
Присвоение категории (добровольно, но важно для репутации).
Основные трудности для отельеров
-
Отсутствие адреса у объектов, расположенных на землях лесного фонда или сельхозназначения.
-
Несоответствие адреса данным ЕГРН.
-
Кадастровый номер не внесён в Государственный адресный реестр.
-
Несколько объектов разного уровня на одном участке.
-
Сложности у региональных предпринимателей из-за нестабильного интернета.
Росаккредитация рекомендовала при отказе в присвоении адреса готовить официальные документы (например, из ФИАС), чтобы устранить препятствия.
Ответственность и штрафы
С 6 сентября вступят в силу изменения в КоАП РФ:
-
для руководителей — штраф 50-70 тыс. рублей,
-
для компаний и ИП — 300-450 тыс. рублей,
-
при повторных нарушениях — оборотные штрафы.
Итог
Отелям, базам отдыха и санаториям придётся максимально быстро устранить нарушения и пройти повторную классификацию. Иначе они рискуют не только потерять клиентов, но и получить серьёзные финансовые санкции.
