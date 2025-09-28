Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сантос, Бразилия
Сантос, Бразилия
© commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Бразилия переписала правила гостиниц: сутки теперь без потерь на уборку

Министерство туризма Бразилии установило новые правила расчёта проживания

Министерство туризма Бразилии объявило о новом порядке расчёта гостиничных суток: теперь они будут фиксированы и составят ровно 24 часа. Из этого времени до трёх часов выделяются исключительно на уборку и подготовку номеров. Такая мера направлена на то, чтобы исключить ситуации, когда постояльцы теряют часть оплаченного времени из-за внутренних процессов отеля, и в целом сделать условия проживания более прозрачными и предсказуемыми.

Что изменится для гостей

Главное новшество — гостю заранее сообщают точное время заезда и выезда, и оно не может быть сдвинуто без согласия клиента. Все услуги по уборке включены в стоимость, а дополнительные сборы запрещены. Если, например, заселение назначено на 15:00, то выезд будет в 12:00 следующего дня, уже с учётом времени, которое требуется персоналу на подготовку.

Также появятся специальные тарифы для тех, кто хочет заселиться раньше или задержаться дольше. Но важно, что эти условия должны быть согласованы заранее и не влияют на санитарные стандарты.

Сравнение: как было и как станет

Параметр Раньше Теперь
Суточная оплата 24 часа, но фактически меньше из-за уборки 24 часа фиксировано
Уборка Могла сокращать время проживания Включена в стоимость, не влияет на сутки
Информирование Часто разное в зависимости от отеля Чёткие правила, уведомление заранее
Ранний заезд/поздний выезд Не всегда доступно, часто за доплату Возможны по тарифу и при уведомлении

Советы шаг за шагом

  1. Перед бронированием уточняйте, во сколько именно начинается ваше проживание.

  2. Используйте цифровую регистрацию через QR-код — это сэкономит время при заселении.

  3. Если планируете ранний заезд, узнайте о тарифах заранее, чтобы избежать недоразумений.

  4. Следите за подтверждением: новые правила требуют, чтобы отель чётко указывал время выезда.

  5. Пользуйтесь преимуществами цифровой базы данных — она упрощает возврат к вашим данным при следующих поездках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приехать в отель до официального времени заселения.
    Последствие: ожидание в лобби или дополнительная плата.
    Альтернатива: выбрать тариф с ранним заездом.

  • Ошибка: не уточнить правила выезда.
    Последствие: недоразумения при сдаче номера.
    Альтернатива: заранее уточнить время в договоре или при бронировании.

  • Ошибка: игнорировать онлайн-регистрацию.
    Последствие: задержка на стойке ресепшн.
    Альтернатива: пройти предварительную регистрацию по ссылке или QR-коду.

А что если…

А что если отель не успеет подготовить номер за три часа? В таком случае гостинице придётся пересмотреть организацию работы персонала. Возможно, появятся новые должности или службы экспресс-уборки. Для гостей это означает больше гарантий того, что заселение будет происходить без задержек.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Прозрачность правил для гостей Отелям придётся перестраивать внутренние процессы
Уборка включена в стоимость Возможны временные сбои в адаптационный период
Возможность выбора тарифа для раннего/позднего заезда Вероятно, новые тарифы будут дороже
Цифровая регистрация экономит время Не все гости комфортно пользуются QR-кодами
Плюсы Минусы
Прозрачность правил для гостей Отелям придётся перестраивать внутренние процессы
Уборка включена в стоимость Возможны временные сбои в адаптационный период
Возможность выбора тарифа для раннего/позднего заезда Вероятно, новые тарифы будут дороже
Цифровая регистрация экономит время Не все гости комфортно пользуются QR-кодами

FAQ

Как выбрать тариф с ранним заездом?
При бронировании уточните у отеля наличие такой услуги и согласуйте её заранее.

Сколько стоит поздний выезд?
Цена будет зависеть от политики конкретного заведения, но правила требуют, чтобы тариф был прозрачным и фиксированным.

Что лучше: регистрация на стойке или онлайн?
Онлайн-регистрация удобнее, она сокращает время оформления и позволяет отелю подготовить данные заранее.

Мифы и правда

  • Миф: новые правила увеличат цены на номера.
    Правда: представители отрасли заявили, что изменения не окажут существенного влияния на стоимость.

  • Миф: трёх часов на уборку недостаточно.
    Правда: отели обязаны перестроить процессы так, чтобы выдержать санитарные стандарты.

  • Миф: цифровая регистрация заменит живое общение.
    Правда: она лишь ускоряет процедуру, а персонал по-прежнему остаётся доступен для гостей.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах Азии отели уже давно используют фиксированные сутки без вычетов на уборку.

  2. Бразилия впервые вводит цифровую форму регистрации гостей на национальном уровне.

  3. QR-коды для заселения стали популярны во время пандемии и теперь закреплены официально.

Исторический контекст

  • 1990-е годы: большинство отелей устанавливали свои правила заселения и выезда без единого стандарта.

  • 2010-е годы: появились первые жалобы туристических ассоциаций на сокращение времени проживания.

  • 2025 год: Министерство туризма Бразилии внедряет фиксированные 24 часа проживания с учётом трёхчасового интервала для уборки.

