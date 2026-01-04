Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:28

Заселят и без паспорта: с 2026 года в отелях приняли новый документ

В отелях разрешили регистрировать гостей по водительским правам — депутат Чаплин

С начала 2026 года россияне получили дополнительный вариант для подтверждения личности при заселении в отели, санатории, пансионаты, кемпинги и другие объекты размещения. Вместо традиционного предъявления паспорта гостя теперь можно зарегистрировать по национальному водительскому удостоверению, сообщают Лента.ру со ссылкой на слова депутата Госдумы Никиты Чаплина.

По его словам, нововведение направлено на повышение удобства при взаимодействии граждан с сервисными службами, особенно в ситуациях, когда паспорт мог быть забыт дома. Однако основной документ, удостоверяющий личность, по-прежнему остаётся без изменений.

Как работает новый механизм

Никита Чаплин, депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам, уточнил, что соответствующие поправки были внесены в правительственные акты, позволяющие использовать национальное водительское удостоверение для официальной регистрации. Техническую реализацию этой нормы обеспечило Министерство внутренних дел Российской Федерации.

"Администрация гостиницы или другого учреждения через специальные каналы связи сможет проверить подлинность предъявленного документа, сверившись с базами данных Госавтоинспекции. Такой механизм позволяет исключить случаи мошенничества и гарантирует достоверность сведений о постояльце. Данная норма имеет факультативный характер. Паспорт гражданина РФ по-прежнему остается основным документом, удостоверяющим личность", — пояснил Чаплин.

Это означает, что возможность предъявить водительское удостоверение — добровольная, и гостю не придётся менять привычный порядок регистрации, если он предпочитает использовать паспорт.

Практические аспекты использования

Сведения, которые фиксируются при заселении, включая номер удостоверения, будут вноситься в регистрационные журналы и электронные базы данных так же, как это делается при использовании паспорта. Для сотрудников объектов размещения не потребуется дополнительного обучения, поскольку сама процедура остаётся прежней.

"Речь идет о предоставлении права выбора, что особенно актуально в ситуациях, когда паспорт случайно оставлен дома", — добавил депутат.

Это изменение призвано облегчить жизнь туристам и другим приезжим, делая процесс регистрации более гибким без ущерба для безопасности и контроля со стороны служб размещения.

