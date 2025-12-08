Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:45

Москва и Питер остаются позади: секрет, который делает Краснодар лидером гостиничного бизнеса

За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус

С 2021 года Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по количеству новых организаций в гостиничном бизнесе. Аналитики проекта "Контур.Фокус" провели исследование, в котором рассмотрели, как изменился рынок гостиничных услуг с декабря 2021 по декабрь 2025 года. В исследовании рассматривались все компании, занимающиеся деятельностью по предоставлению мест для временного проживания, зарегистрированные в соответствии с ОКВЭД.

Краснодарский край — лидер по количеству новых организаций

Согласно данным, наибольший рост новых гостиничных организаций был зафиксирован именно в Краснодарском крае. За четыре года в регионе появилось 4048 новых компаний. Пик регистрации был достигнут в 2024 году, когда было открыто 1115 новых организаций. Таким образом, Краснодарский край продолжает оставаться основным центром развития гостиничного бизнеса в России, что связано как с туристической привлекательностью региона, так и с растущими инвестициями в инфраструктуру и развитие гостиничного сервиса.

Москва и Санкт-Петербург: стабильные позиции

На втором месте по количеству новых гостиничных организаций находится Москва, где за период с 2021 по 2025 год зарегистрировались 2043 компании. В 2023 году наблюдался пик регистраций, с открытием 609 новых организаций. Санкт-Петербург, который занимает третье место в рейтинге, за этот же период зарегистрировал 1033 гостиничные компании, причем наибольшее количество открытий пришлось на 2022 год — 275 новых участников.

Несмотря на стабильные позиции крупных городов, количество новых бизнесов в Москве и Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в Краснодарском крае, что может свидетельствовать о насыщенности этих рынков и более высоким конкурентном давлении.

Топ-5 регионов с самым большим количеством гостиничных организаций

По данным на декабрь 2025 года, Краснодарский край остаётся лидером не только по числу новых регистраций, но и по общему числу действующих гостиничных организаций — 4575. На втором месте с 3946 компаниями расположена Москва, а Санкт-Петербург замыкает тройку с 2133 организациями. Важно отметить, что Крым также стал важным игроком на рынке гостиничного бизнеса, оказавшись в топ-5 с 1542 действующими бизнесами. Замыкает пятёрку Башкортостан с 914 гостиничными организациями.

Таким образом, несмотря на общее сокращение темпов роста на российском авторынке и в других секторах экономики, гостиничный бизнес продолжает демонстрировать рост в ряде регионов, особенно в Краснодарском крае, который привлекает инвесторов и туристов.

