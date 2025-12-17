Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:17

Скрывать площадь номера больше не выйдет: новые жёсткие требования к описанию услуг

С марта 2026 отели обязаны ждать гостя сутки — Яковлев

Рынок размещения в России входит в 2026 год с обновлёнными правилами, которые одновременно упрощают жизнь туристам и жёстче дисциплинируют отели и агрегаторы. Меняются подходы к документам при заселении, порядку ожидания гостя и условиям возврата денег при отмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилла Яковлева.

Что именно вступает в силу и почему это важно

Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения начинают действовать с 1 марта 2026 года. Они распространяются не только на классические отели, но и на другие форматы — базы отдыха, кемпинги и прочие варианты размещения. При этом часть норм, связанных с заселением, фактически уже применяется.

Яковлев подчёркивает, что обновление давно назрело, поскольку отрасль нуждалась в более едином и современном регулировании. Он напоминает, что нормативная база полноценно обновляется впервые с 2020 года.

Заселение по документам и новые обязанности отелей

В блоке норм о заселении закреплены варианты документов, с которыми турист может оформить проживание. Осенью правительство разрешило заселяться по загранпаспорту. А с января, как уточняется, это можно будет сделать и по водительским правам.

Одновременно правила уточняют, как именно отель должен действовать при одностороннем отказе в предоставлении номера. Такая возможность допускается только при условии полного возмещения туристу убытков. То есть решение отеля не должно оставлять гостя без компенсации в случае, если услуга не была предоставлена по инициативе средства размещения.

Бронирование, ожидание гостя и возвраты

Отели теперь обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчётного часа на следующий день. До истечения этого срока отменить бронирование со стороны гостиницы нельзя. Ранее действовали правила "негарантированного бронирования", когда бронь могла сгореть, если турист не приехал к установленному часу.

По-новому описан и механизм отмены брони со стороны клиента. Если турист отказался от размещения до дня заезда, ему должны вернуть оплату полностью. Если же отмена произошла поздно, гость приехал с опозданием или не появился, с него могут удержать плату за номер, но не более чем за одни сутки.

Реестр, агрегаторы и требования к информации об услугах

С 2026 года работа гостиниц и иных средств размещения возможна только при условии присутствия в специальном реестре. Это означает, что забронировать на агрегаторах размещение у тех, кто в реестр не включён, больше не получится. По оценке Яковлева, такой подход повышает прозрачность рынка и усиливает защиту потребителей.

Меняются и требования к информированию клиентов и содержанию договора. В описании услуг должны появиться данные о площади номера, а также об условиях и сроках отмены бронирования. В договоре отдельно фиксируются условия и сроки отмены и возврата предоплаты, чтобы правила были заранее понятны обеим сторонам.

