Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хотан
Хотан
© commons.wikimedia.org by Voidvector is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:40

От нефритовых мастерских до пустыни Такла-Макан: чем удивляет Хотан

Хотан в Синьцзяне: древний оазис Шёлкового пути и центр добычи нефрита

Среди песков пустыни Такла-Макан на юго-востоке Синьцзянь-Уйгурского автономного района расположен древний оазис Хотан, один из важнейших узлов Великого Шёлкового пути. Здесь в течение веков пересекались торговые пути, смешивались культуры и зарождались легенды.

Город стал известен не только как транзитный пункт караванов, но и как один из первых центров производства шёлка за пределами Китая.

Исторические корни

Хотан имеет богатое прошлое. Уже в I тысячелетии до н. э. здесь жили сакские племена, которых считают основателями города. О них напоминают сохранившиеся буддийские надписи на хотаносакском языке. Позднее в оазисе селились тохары и согдийцы, которые активно способствовали развитию торговли.

Во времена династий Хань и Тан Хотан оставался на периферии китайского влияния, служа скорее "крайней точкой" имперской власти.

Согласно легенде, в V веке китайская принцесса, выйдя замуж за правителя Хотана, тайно привезла с собой коконы шелкопряда. Так секрет изготовления шёлка оказался за пределами Поднебесной, а позже был похищен согдийскими купцами и разнесён по всей Центральной Азии.

В 1274 году город посетил Марко Поло. В своих записках он отметил, что жители поклоняются Магомету и живут "благоустроенной жизнью".

Современный Хотан

Сегодня Хотан — сравнительно небольшой по китайским меркам город с населением около 114 тысяч человек. Большинство жителей — уйгуры. Здесь нет крупных заводов или фабрик, зато город сохранил аутентичную атмосферу.

Хотан известен как центр традиционных ремёсел и прикладного искусства. Главные богатства города — нефрит и ковры.

Нефритовый символ

Нефрит добывают в окрестностях Хотана уже тысячи лет. Здесь расположены одни из крупнейших месторождений в мире. Камень не только украшал императорские дворцы, но и использовался для ритуальных предметов и оберегов.

У уйгуров существует традиция хранить и передавать из поколения в поколение нефритовые изделия. Многие семейные реликвии насчитывают более тысячи лет.

Недалеко от города расположена гора Мазатах, известная как "Гора-кладбище". Её одна сторона красная, другая белая, а внутри пещер сохранились древние письмена. Это место считается одной из главных достопримечательностей региона.

Ковровое мастерство

Не меньшей славой Хотан обязан своим коврам. Секреты их изготовления передавались от матери к дочери веками. Уйгурские женщины ткут ковры из шерсти вручную, создавая уникальные узоры и орнаменты.

Сегодня в Хотане работает ковровая фабрика, где традиции соседствуют с современными технологиями, а изделия экспортируются далеко за пределы Китая.

Природа и контрасты

Хотан поражает сочетанием пустынного ландшафта и цветущего оазиса. Здесь царит засушливый климат, но зелёные сады и поля создают яркий контраст с песками Такла-Макана.

Сравнение: древний и современный Хотан

Эпоха Характерные черты Значение
Древность Центр сакской и согдийской культур Начало торговли на Шёлковом пути
Средние века Легенда о шёлке, паломничество Производство шёлка и нефрита
Новое время Ремёсла и ковроделие Культурный центр уйгуров
Современность Провинциальный город, ремёсла Туризм и этнический колорит

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Хотаном

  1. Начните прогулку с рынков, где продаются нефритовые изделия и ковры.
  2. Посетите гору Мазатах и её пещеры с древними письменами.
  3. Зайдите в ковровую фабрику, чтобы увидеть процесс ручного ткачества.
  4. Попробуйте уйгурский плов и свежие лепёшки на местных базарах.
  5. Купите нефритовую вещь — символ Хотана и семейный оберег.

FAQ

Как добраться до Хотана?
Самолётом из Урумчи или поездом.

Что купить в Хотане?
Изделия из нефрита, ковры, шелковые ткани.

Сколько дней стоит провести?
2-3 дня достаточно для знакомства с городом и окрестностями.

Хотанский оазис поражает контрастом: бескрайние пески пустыни соседствуют с зелёными садами и полями, создавая необычную картину. Климат здесь сухой, но именно сочетание суровой природы и плодородного оазиса делает место уникальным и привлекает туристов.

Хотан — это не только город с богатой историей, но и живое воплощение восточного колорита. Здесь можно прикоснуться к наследию Шёлкового пути, увидеть искусство ковроткачества и резьбы по нефриту, а также почувствовать дыхание пустыни, которая окружает этот древний оазис.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешественник Каськаев отметил, что туры в КНДР стоят от 40 до 250 тысяч рублей сегодня в 0:26

Тур в КНДР: чем удивляют гостей там, где всё запрещено

Россияне все чаще отправляются в Северную Корею. Сколько стоит тур, какие блюда ждут туристов и с какими правилами придется столкнуться?

Читать полностью » Власти Таиланда предложили стресс-тесты для туристов на границе вчера в 23:27

Таиланд задумал проверить нервы туристов: стресс-тесты на границе могут превратить отдых в экзамен

Таиланд задумался о необычном фильтре для въезда: стресс-тест для туристов. Разбираемся, что стоит за инициативой и к чему она может привести.

Читать полностью » Внутренний туризм в России в 2025 году вырос на 5,8% — данные правительства вчера в 22:24

Россия зовёт к чемоданам: миллионы поездок внутри страны и секрет, который держит цены на месте

В России этим летом туристы активно выбирали поездки внутри страны. Чем объясняется сдержанный рост цен и какие регионы стали лидерами — разберём подробно.

Читать полностью » Зимой 2025–2026 годов чартерные рейсы в Таиланд полетят из 21 города России вчера в 21:17

Пхукет или Паттайя? Туроператоры расширяют географию тайских туров

Чартеры в Таиланд этой зимой будут доступны из 21 города России. Новые маршруты, расширенные туры и комбинированные перелёты — все подробности в нашем материале.

Читать полностью » FUN&SUN: Фукуок подходит для совмещения пляжного отдыха и экскурсий вчера в 20:13

Фукуок без пляжа: чем удивит жемчужный остров Вьетнама

Фукуок — это не только пляжи. Узнайте, какие экскурсии, рынки и необычные места делают этот остров по-настоящему уникальным для отдыха.

Читать полностью » Для поездки на Новый год визы быстрее всего выдают Греция, Венгрия и Швейцария — данные турагентов вчера в 19:09

Шенген к Новому году: у кого ещё есть шансы, а кто рискует встретить праздник дома

Какие страны ещё выдают шенген россиянам перед зимними праздниками и где реальные шансы успеть получить визу до Нового года?

Читать полностью » В Гонконге насчитывается более 350 небоскрёбов — мировой рекорд по числу высоток вчера в 18:00

Гонконг без толпы: как усталость после перелёта превращается в приключение

Прибыв в Гонконг рано утром, можно открыть захватывающий мир. Секреты удачного времяпрепровождения без номера. Читайте про атмосферные места, атмосферу и кулинарные открытия.

Читать полностью » Сериал Ияну основан на мифологии йоруба и истории Бенина — альтернатива западным супергероям вчера в 17:54

Дитя чуда против древнего зла: сериал, который меняет представление об Африке

Сериал 'Ияну: Дитя чуда' открывает новые грани африканской культуры и мифологии, вдохновляя зрителей по всему миру. Откройте для себя уникальные элементы сюжета и персонажей!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Екатерина Кашух: отёчность лица и мешки под глазами указывают на алкоголизм
Садоводство

Домашнее удобрение из луковой шелухи и дрожжей заменяет магазинные препараты для цветов
Спорт и фитнес

Семь упражнений для ног дома: приседания, выпады и отведения бедра с эспандером
Наука

Учёные Китая впервые синтезировали пищевой сахарозу из метанола вместо растений
Авто и мото

Автоэксперт: неисправный кондиционер может снизить цену подержанного авто
Авто и мото

Компания Xiaomi связала инцидент с парковкой электромобиля с ошибкой поддержки iPhone
Садоводство

В октябре рекомендуют проводить санитарную обрезку и обработку деревьев мочевиной или медным купоросом
Красота и здоровье

Отоларинголог Роман Овдей: чёрная ушная сера указывает на грибковую инфекцию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet