Как приготовить вкуснейшие горячие бутерброды с сыром, сосисками и яйцами

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных горячих бутербродов с сыром, сосисками и яйцами. Приготовить это сытное и вкусное блюдо просто. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Белый хлеб — 4 ломтика
- Сосиски — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 160 г
- Яйцо — 4 шт.
- Сливочное масло — 80 г
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Натереть сыр на средней тёрке, а сосиски — на крупной.
- В миске смешать сыр и сосиски.
- Растопить сливочное масло. Промазать им противень и хлеб.
- Сверху на ломтики положить смесь сыра и сосисок. Сделать в начинке углубления для яйц.
- Добавить в получившиеся лунки по 1-му яйцу. Посолить.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/vecstock
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