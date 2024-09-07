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Готовим вкусные горячие бутерброды с сыром, сосисками и яйцами
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Как приготовить вкуснейшие горячие бутерброды с сыром, сосисками и яйцами

Готовим вкусные горячие бутерброды с сыром, сосисками и яйцами

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных горячих бутербродов с сыром, сосисками и яйцами. Приготовить это сытное и вкусное блюдо просто. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  • Белый хлеб — 4 ломтика
  • Сосиски — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 160 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Сливочное масло — 80 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть сыр на средней тёрке, а сосиски — на крупной.
  2. В миске смешать сыр и сосиски.
  3. Растопить сливочное масло. Промазать им противень и хлеб.
  4. Сверху на ломтики положить смесь сыра и сосисок. Сделать в начинке углубления для яйц.
  5. Добавить в получившиеся лунки по 1-му яйцу. Посолить.
  6. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/vecstock

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