Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности, в беседе с РИА Новости сравнил ситуацию на Украине с судьбой парохода "Титаник". Он считает, что США и Великобритания стремятся достичь своих геополитических целей за счёт Украины, превращая её в корабль, который неизбежно потерпит крушение.