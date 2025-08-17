Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу
Любители обжигающих напитков и блюд рискуют не только потерять вкус, но и получить серьёзные повреждения пищевода.
Чем опасна высокая температура пищи
Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина в беседе с "Газетой.Ru" пояснила:
"Когда температура еды слишком высока, вкусовые ощущения притупляются, поскольку терморецепторы начинают доминировать".
Частое термическое воздействие снижает чувствительность вкусовых рецепторов и может привести к ожогам.
Последствия горячей привычки
Ожоги пищевода вызывают:
- болезненность при приёме пищи;
- затруднённое глотание;
- при длительном воздействии — появление рубцов в верхних отделах ЖКТ.
Восстановление после таких повреждений может занять много времени и потребовать серьёзного лечения.
Как уберечь ЖКТ
"Забота о здоровье ЖКТ предполагает соблюдение ряда правил, в том числе и контроль за температурой напитков и пищи", — подытожила врач.
По её словам, оптимальная температура для еды и напитков — тёплая, а не обжигающая. Это сохранит чувствительность рецепторов и предотвратит развитие воспалительных процессов.
