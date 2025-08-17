Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу

сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Узнайте о трех простых, но эффективных способах защиты от клещей на даче до конца лета. Советы врача о правильной одежде, осмотре и обустройстве участка.

сегодня в 7:09

Простые привычки, которые реально продлевают жизнь сердцу

Кардиологи рассказали, как питание, движение, сон и отказ от вредных привычек помогают сохранить здоровье сердца и избежать опасных осложнений.

сегодня в 6:24

Осталось 3-4 часа: врач раскрыл смертельную опасность менингококка

Главврач Домодедовской больницы бьет тревогу из-за менингококковой инфекции! Вакцинация – единственный способ защиты. Когда ждать российскую вакцину и что делать при симптомах?

сегодня в 6:06

Почему мясной рацион из соцсетей может обернуться болезнями печени

Диетолог рассказала, чем опасна "диета хищника" с избытком мяса и масла и почему флекситарианский подход может стать более здоровой альтернативой.

сегодня в 5:03

Резкая боль в спине: как одно движение может усугубить проблему

Неврологи рассказали, как безопасно снять боль при защемлении нерва, чего категорически нельзя делать и когда пора срочно обращаться к врачу.

сегодня в 4:10

Сыворотки для ресниц, которые могут изменить цвет глаз навсегда

Эксперт рассказала, как сыворотки для роста ресниц с биматопростом влияют на глаза и почему даже "натуральные" альтернативы не всегда работают.

сегодня в 3:14

Как любимый отдых превращается в источник тревоги

Кардиолог и психолог рассказали, сколько можно лежать на диване в выходные без вреда для здоровья и как избавиться от чувства вины за пассивный отдых.

сегодня в 2:12

Что добавить в тарелку сегодня, чтобы снизить риск опасных болезней завтра

Диетолог назвал продукты, которые помогают защитить клетки от повреждений ДНК и снижают риск развития опасных заболеваний, включая онкологию.

