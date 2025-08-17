Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
борщ с яркой свёклой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:19

Почему слишком горячая еда бьёт не только по вкусу, но и по пищеводу

Врач Зарубина: обжигающая еда снижает чувствительность вкусовых рецепторов

Любители обжигающих напитков и блюд рискуют не только потерять вкус, но и получить серьёзные повреждения пищевода.

Чем опасна высокая температура пищи

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина в беседе с "Газетой.Ru" пояснила:

"Когда температура еды слишком высока, вкусовые ощущения притупляются, поскольку терморецепторы начинают доминировать".

Частое термическое воздействие снижает чувствительность вкусовых рецепторов и может привести к ожогам.

Последствия горячей привычки

Ожоги пищевода вызывают:

  • болезненность при приёме пищи;
  • затруднённое глотание;
  • при длительном воздействии — появление рубцов в верхних отделах ЖКТ.

Восстановление после таких повреждений может занять много времени и потребовать серьёзного лечения.

Как уберечь ЖКТ

"Забота о здоровье ЖКТ предполагает соблюдение ряда правил, в том числе и контроль за температурой напитков и пищи", — подытожила врач.

По её словам, оптимальная температура для еды и напитков — тёплая, а не обжигающая. Это сохранит чувствительность рецепторов и предотвратит развитие воспалительных процессов.

Читайте также

Врач-инфекционист Владимир Неронов назвал меры защиты от клещей на даче сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Узнайте о трех простых, но эффективных способах защиты от клещей на даче до конца лета. Советы врача о правильной одежде, осмотре и обустройстве участка.

Читать полностью » Врачи Пушкинской больницы напомнили о питании и активности для здоровья сердца сегодня в 7:09

Простые привычки, которые реально продлевают жизнь сердцу

Кардиологи рассказали, как питание, движение, сон и отказ от вредных привычек помогают сохранить здоровье сердца и избежать опасных осложнений.

Читать полностью » Менингококковая инфекция: почему так важна вакцинация – мнение врача сегодня в 6:24

Осталось 3-4 часа: врач раскрыл смертельную опасность менингококка

Главврач Домодедовской больницы бьет тревогу из-за менингококковой инфекции! Вакцинация – единственный способ защиты. Когда ждать российскую вакцину и что делать при симптомах?

Читать полностью » Врач Дианова назвала корневор диету разновидностью вредного западного питания сегодня в 6:06

Почему мясной рацион из соцсетей может обернуться болезнями печени

Диетолог рассказала, чем опасна "диета хищника" с избытком мяса и масла и почему флекситарианский подход может стать более здоровой альтернативой.

Читать полностью » Невролог Габитова предупредила об опасности самостоятельного вправления позвоночника сегодня в 5:03

Резкая боль в спине: как одно движение может усугубить проблему

Неврологи рассказали, как безопасно снять боль при защемлении нерва, чего категорически нельзя делать и когда пора срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Оптиметрист Лондонского университета предупредила о рисках сывороток с биматопростом сегодня в 4:10

Сыворотки для ресниц, которые могут изменить цвет глаз навсегда

Эксперт рассказала, как сыворотки для роста ресниц с биматопростом влияют на глаза и почему даже "натуральные" альтернативы не всегда работают.

Читать полностью » Советы кардиолога: сколько можно лежать на диване без вреда сегодня в 3:14

Как любимый отдых превращается в источник тревоги

Кардиолог и психолог рассказали, сколько можно лежать на диване в выходные без вреда для здоровья и как избавиться от чувства вины за пассивный отдых.

Читать полностью » Советы диетолога о продуктах для профилактики онкологии сегодня в 2:12

Что добавить в тарелку сегодня, чтобы снизить риск опасных болезней завтра

Диетолог назвал продукты, которые помогают защитить клетки от повреждений ДНК и снижают риск развития опасных заболеваний, включая онкологию.

Читать полностью »

