поза Baby Cobra в йоге
поза Baby Cobra в йоге
© flickr. com by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Сжигает 300 ккал за полтора часа: правда о самой жаркой йоге мира

Учёные: бикрам-йога не ускоряет похудение, но повышает гибкость и баланс

Бикрам-йога появилась относительно недавно, но уже успела собрать армию поклонников. Этот стиль практики проводится в жарком и влажном помещении: температура около 40 °С, влажность — 40%. Каждое занятие длится полтора часа и включает 26 последовательных асан. Программа всегда одинакова и выглядит как отточенный ритуал — от дыхательных техник до завершающей шавасаны.

Считается, что жар помогает телу быстрее избавляться от токсинов и лишнего веса, однако научные данные не столь однозначны. Разобраться, чем на самом деле полезна "горячая" йога и кому она может быть опасна, стоит до того, как вы впервые постелите коврик в студии.

Энергозатраты и похудение

Йога при обычной температуре сжигает примерно 2-3 ккал в минуту — столько же тратится во время спокойной прогулки. Исследования показывают, что даже при 40 °С энергозатраты во время бикрам-йоги остаются на том же уровне: за 90 минут уходит в среднем 280-300 ккал. Максимум, зафиксированный учёными, — около 480 ккал, что сопоставимо с активной ходьбой.

В долгосрочной перспективе можно заметить небольшие изменения. В одних экспериментах участники теряли около 1% жира за 8-12 недель, в других — изменений почти не было. То есть сбросить вес только с помощью "горячей" практики не получится.

Физическая форма и развитие

Несмотря на скромный расход калорий, бикрам-йога укрепляет тело и улучшает физические показатели.

  1. Гибкость. Восемь недель регулярных занятий увеличивают подвижность позвоночника, плеч и тазобедренных суставов.

  2. Баланс. Испытуемые дольше удерживали равновесие на одной ноге — на 7-15 секунд больше, чем до практики.

  3. Сила. В отдельных экспериментах сила передней поверхности бедра выросла на 14% после 24 занятий.

Потенциальная польза для здоровья

  1. Сосуды. Практика может улучшить эластичность артерий, а значит — снизить риск атеросклероза. При этом обычная йога без жары даёт сопоставимый эффект.

  2. Метаболизм. У пожилых людей отмечается снижение инсулинорезистентности и улучшение усвоения глюкозы.

  3. Психика. Уровень воспринимаемого стресса уменьшается, растёт осознанность — эффект характерный для большинства направлений йоги.

Риски и ограничения

Жаркая атмосфера может быть небезопасна.

  1. Гипонатриемия. Известны случаи, когда после занятия люди выпивали литры воды и попадали в больницу с падением уровня натрия.

  2. Сердце. Тепловая нагрузка может спровоцировать острые состояния у тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кому противопоказана

Бикрам-йогу не рекомендуют при беременности, диабете, болезнях дыхательной системы, нарушениях сна, расстройствах пищевого поведения, склонности к перегреву. С осторожностью к практике должны подходить люди с большим лишним весом и те, кто перенёс психозы. Женщинам старше 55 и мужчинам старше 45 перед началом стоит пройти обследование у кардиолога.

Советы шаг за шагом

  1. Перед записью на курс оцените своё здоровье и обсудите риски с врачом.

  2. Наденьте лёгкую одежду — в помещении будет жарко.

  3. Узнайте у тренера про питьевой режим: переизбыток воды может быть так же опасен, как её недостаток.

  4. Прислушивайтесь к сигналам тела. При тошноте, головокружении или слабости остановите практику.

Если в городе нет студии с нужными условиями, можно выполнить классическую последовательность асан дома. Температура будет обычной, но польза для гибкости и спокойствия сохранится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пить слишком много воды во время занятия.
    Последствие: риск гипонатриемии.
    Альтернатива: использовать минеральную воду или специальные изотоники для спортсменов.

  2. Ошибка: игнорировать сердечные проблемы.
    Последствие: перегрузка сердечно-сосудистой системы.
    Альтернатива: выбрать хатха-йогу или пилатес, которые мягче воздействуют на сердце.

А что если…

А что если совместить "горячую" практику с силовыми тренировками? Такой подход даст заметно больший эффект для похудения и силы. А что если убрать высокую температуру? Результаты исследований показывают: многие эффекты йоги сохраняются, независимо от климата в зале.

FAQ

Как выбрать студию для занятий?
Обратите внимание на систему вентиляции, чистоту ковриков, квалификацию преподавателя.

Сколько стоит абонемент?
В крупных городах цена варьируется от 5 до 12 тысяч рублей за месяц, зависит от уровня студии.

Что лучше для похудения — йога или бег?
Бег расходует больше калорий, но йога укрепляет суставы и снижает уровень стресса. Идеальный вариант — комбинировать.

Мифы и правда

Миф: жар усиливает сжигание жира.
Правда: расход калорий в жарком зале сопоставим с обычной йогой.

Миф: пот — это токсины.
Правда: через пот выделяются в основном вода и соли, а детоксикацией занимается печень.

Миф: заниматься можно всем.
Правда: при ряде заболеваний "горячая" йога опасна и требует консультации врача.

Сон и психология

Регулярная практика помогает улучшить качество сна: расслабление после занятий снижает уровень тревожности и облегчает засыпание. Медитация и дыхательные техники уменьшают стресс, что особенно полезно людям с напряжённым графиком.

Три интересных факта

  1. Бикрам-йогу называют "26 на 2" — по числу асан и времени в часах.

  2. Первые студии появились в Калифорнии в 70-х, и долгое время туда шли голливудские актёры.

  3. В некоторых странах "горячие" практики признаны официальным фитнес-направлением и входят в программы спортивных клубов.

Исторический контекст

  1. 1970-е — открытие первых залов в США.

  2. 1990-е — распространение в Европе и Азии.

  3. 2000-е — рост популярности благодаря знаменитостям и фитнес-индустрии.

Сегодня бикрам-йога остаётся противоречивым направлением: она способна улучшить гибкость, баланс и психоэмоциональное состояние, но при этом несёт риски для здоровья и подходит далеко не каждому.

