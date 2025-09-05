Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Что меняется в организме, когда йога превращается в сауну

Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные

Йога давно зарекомендовала себя как практика, которая помогает укреплять мышцы, развивать гибкость и снижать уровень стресса. Но у любителей занятий в горячих залах возникает вопрос: действительно ли hot yoga эффективнее для похудения и здоровья, чем привычная йога без жары?

Что такое горячая йога

Hot yoga проводится в специально нагретом помещении с высокой влажностью. Самые популярные направления — это бикрам-йога и горячая виньяса. Температура там близка к сауне, поэтому уже через несколько минут занятия тело покрывается потом, а к концу практики участники выглядят так, словно пробежали марафон. Однако это не значит, что расход калорий сопоставим с бегом.

Сколько калорий тратится

Исследования показывают: во время 90-минутного занятия по системе Бикрам мужчины сжигают примерно 460 калорий, а женщины — около 330. Это сопоставимо с неспешной прогулкой такой же продолжительности, но явно не с беговой тренировкой. В то же время этот показатель примерно на 50% выше, чем в йоге без жары. Но есть нюанс: динамичные направления без дополнительного прогрева, например пауэр-йога или виньяса, способны расходовать еще больше калорий, чем "медленные" занятия в жарком зале.

Польза для гибкости и тела

Теплая среда помогает мышцам и связкам быстрее разогреваться, благодаря чему улучшается подвижность суставов и постепенно увеличивается гибкость. Кроме того, одно из исследований показало: у практикующих в горячем зале отмечалось более выраженное снижение жировой массы по сравнению с занимающимися в обычных условиях.

При этом ученые подчеркивают: и горячая, и "классическая" йога одинаково благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и снижают риски болезней сердца.

Возможные риски

Как и любая физическая активность, hot yoga имеет ограничения. Главная опасность — риск перетянуть мышцы: тепло создает иллюзию лёгкости, и новичок может перестараться. Также у некоторых практикующих появляются головокружение, тошнота или слабость — чаще всего из-за обезвоживания. Чтобы этого избежать, важно пить достаточно воды до и после тренировки, а также прислушиваться к своим ощущениям.

Людям с хроническими заболеваниями перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. То же касается беременных женщин: повышение внутренней температуры может быть небезопасным для будущего ребёнка.

Горячая йога действительно помогает тратить чуть больше калорий и способствует развитию гибкости. Но и занятия без жары дают не меньше пользы для здоровья и самочувствия. Ключ к успеху — регулярность и удовольствие от процесса. Лучший выбор — та практика, после которой вы чувствуете себя обновлённым и энергичным.

