Девушка занимается йогой
Девушка занимается йогой
© Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

В погоне за гибкостью: чем может обернуться привычка тренироваться при +40 °C

Инструктор Джанет Макклюр: hot yoga укрепляет сердечно-сосудистую систему

Жаркая йога уже давно привлекла внимание любителей активных тренировок. Она сочетает классические элементы практики с высокой температурой в зале, что превращает занятие в настоящее испытание на выносливость. Пот и тепло не всем по душе, однако у этой дисциплины немало поклонников, которые отмечают чувство лёгкости и силы после выхода из студии.

Что такое hot yoga

Под жаркой йогой понимают выполнение упражнений в помещении, где температура достигает 32-42 °C, а иногда добавляется и влажность. Это могут быть как динамичные виньяса-потоки, так и более спокойные, растягивающие комплексы.

История направления началась в 1970-х годах с Бикрам-йоги, созданной индийским гуру Бикрамом Чоудхури. Занятия включали 26 фиксированных поз в условиях 40 % влажности и температуры около 40 °C. Позже популярность приобрела школа Baptiste Power Vinyasa, где упор делался на связку дыхания и движения. В XXI веке именно сеть студий CorePower Yoga сделала горячую йогу массовой в США, предложив разные варианты занятий.

Польза для здоровья

Научные исследования подтверждают: регулярные тренировки в жарком зале улучшают обмен веществ, помогают контролировать вес и положительно влияют на работу сердца.

"Увеличение частоты сердечных сокращений при выполнении асан в жарком помещении укрепляет сердечно-сосудистую систему", — отметила инструктор йоги Джанет Макклюр.

Помимо этого, у практикующих снижается уровень стресса, улучшается гибкость и подвижность суставов.

"Hot yoga отлично помогает организму в естественном очищении через потоотделение и активизацию кровообращения", — сказала преподаватель Наталия Лав Анджелу.

Исследования, посвящённые Бикрам-йоге, показали, что через два месяца занятий у участников увеличивалась гибкость плеч, спины и задней поверхности бедра.

Помогает ли похудеть

Жаркая йога действительно способствует повышенному расходу калорий, особенно в силовых или виньяса-занятиях. Учёные из Университета штата Колорадо выяснили, что за 90 минут Бикрам-йоги мужчины могут сжечь до 460 калорий, а женщины — около 330.

Однако стоит помнить: заметное снижение веса требует регулярности и сочетания с правильным питанием. Первые "минус килограммы" после тренировки — это всего лишь потеря жидкости.

Как проходит занятие

Температура в студии обычно колеблется от 32 до 42 °C. В популярных залах на коврики порой остаётся всего несколько сантиметров. Инструктор чаще не выполняет асаны вместе с учениками, а корректирует их движения.

Традиционные классы Бикрам-йоги включают фиксированный набор поз, тогда как виньяса-практики строятся на импровизации тренера. В обоих случаях финалом служит расслабление и дыхательная практика. Обильное потоотделение — неизбежная часть тренировки, поэтому рекомендуется брать с собой воду и несколько полотенец.

Как выбрать направление

Для похудения подойдут энергичные виньяса-занятия, а тем, кто ищет спокойствия, лучше попробовать восстановительные или йин-классы. Главное — ориентироваться на свои цели и физическое состояние.

Важные предостережения

Практика горячей йоги требует внимательного отношения к телу. Если появляется головокружение, тошнота или сильная слабость, нужно сделать паузу, прилечь в позе ребёнка или выйти из зала. За пару часов до тренировки не стоит плотно есть, но лёгкий перекус обязателен.

Существуют и противопоказания. По данным клиники Майо, людям с сердечными заболеваниями, склонным к тепловым ударам или сильному обезвоживанию, лучше отказаться от подобных занятий. Беременным и кормящим также рекомендуется предварительно консультироваться с врачом.

Горячая йога может стать отличным инструментом для укрепления здоровья, снятия стресса и даже снижения веса, если практиковать её регулярно и грамотно. Важно подобрать студию и формат, которые подойдут именно вам, и всегда прислушиваться к сигналам своего тела. А если окажется, что этот формат не для вас, всегда можно найти альтернативу — главное, чтобы движение приносило радость и пользу.

