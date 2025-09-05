Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Игрушки
Игрушки
© commons.wikimedia.org by Horakvlado is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:02

Машинки вместо книг: как простая идея объединила взрослых и детей

В Канаде создали уличную библиотеку с машинками Hot Wheels вместо книг

Иногда самые простые идеи оказываются самыми трогательными. В канадской Новой Шотландии отец и сын из проекта Dad's Diecast Den создали необычную "библиотеку", но вместо книг её наполнили машинками Hot Wheels.

Принцип знаком многим по формату Little Free Library: "возьми одну — оставь одну". Здесь же речь идёт о миниатюрных автомобилях. Небольшой ящик на подставке у дома хозяина открыт для всех соседей — любой ребёнок (и взрослый) может обменять одну игрушечную машину на другую.

От книги к машинке

Идея маленьких уличных библиотек официально существует с 2009 года, хотя корни её уходят ещё к инициативам Эндрю Карнеги, который поддерживал создание публичных библиотек. Понадобилось 15 лет, чтобы кто-то додумался объединить эту традицию с культурой коллекционных машинок — и результат оказался удивительно душевным.

Не только для детей

Хотя проект задумывался для детей, многие взрослые тоже испытывают слабость к миниатюрным моделям. Среди автожурналистов почти невозможно найти человека без хотя бы одной такой машины на рабочем столе. Масштабные модели давно вышли за рамки "детской" игрушки и стали предметом ностальгии и страсти для коллекционеров.

Как защитить библиотеку

Создатели поделились десятью советами, которые помогут сохранить уличную библиотеку от вандалов и сделать её частью сообщества:

  1. Размещать на виду, в оживлённом месте.

  2. Строить из прочных и влагостойких материалов.

  3. Поставить камеру (даже муляж) для сдерживания вандалов.

  4. Привлечь детей к оформлению и пополнению.

  5. Назначить "кураторов" из числа соседей.

  6. Повесить доброжелательные правила: "Возьми одну — оставь одну".

  7. Рассказать о проекте через соцсети и локальные чаты.

  8. Сообщить о нём местным патрульным.

  9. Сделать дизайн ярким и дружелюбным.

  10. Не хранить внутри редкие коллекционные модели.

Почему это важно

Такая инициатива — больше, чем просто игра. Она формирует чувство общности, учит детей обмену и заботе о вещах, а взрослых напоминает о простых радостях. Проект стал символом того, что любовь к машинам может объединять поколения и делать соседские связи крепче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Дмитрий Попов рассказал, как пробки ускоряют износ двигателя сегодня в 6:17

Масло работает против вас: что происходит с двигателем в городских заторах

Почему пробки оказываются опаснее для автомобиля, чем кажется на первый взгляд? Эксперты рассказали, как они изнашивают двигатель и чем это грозит.

Читать полностью » В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг сегодня в 5:46

Новый завод Toyota в Чехии ошарашил Европу — электрокары уже на подходе

Toyota вложит 17 млрд крон в завод в Колине: здесь будут выпускать электромобили и батареи, а Чехия получит новые рабочие места и технологический прорыв.

Читать полностью » Автоэксперт объяснил, как лист бумаги помогает выявить дефекты двигателя при покупке машины сегодня в 5:10

Бумажный лист вместо сканера: простой тест, который разоблачает двигатель

Простой способ проверить двигатель без приборов: всего один лист бумаги может показать скрытые поломки, которые не всегда выявляет компьютерная диагностика.

Читать полностью » Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0 сегодня в 4:19

Гибрид Toyota Aqua получил спортивный стиль и новые фишки — жаль, что не у нас

Toyota представила обновлённую Aqua — гибрид, похожий на Honda Fit. Узнаем, чем он отличается от предшественника и какие шансы имел бы в Бразилии.

Читать полностью » Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки сегодня в 4:07

Электрический Cayenne готовит сюрприз: рекордная мощность и зарядка без кабелей

Электрический Cayenne обещает до 1000 сил и запас хода свыше 700 км, но главная особенность новинки связана вовсе не с динамикой.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Fortuner 2025: обновлённый дизайн, гибриды и цены сегодня в 3:45

Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал

Новая линейка внедорожников Toyota 2025 сочетает стиль, технологии и доступность. Fortuner и RAV4 обещают изменить привычные правила игры.

Читать полностью » Hyundai изменила выпускную систему Elantra N из-за претензий к громкому звуку сегодня в 3:03

Громкие споры стихли вместе с мотором: как Hyundai убрала главный повод для жалоб в Elantra

Обновлённая Elantra N изменилась не только внешне и технически. В седане спрятали одну деталь, которая способна изменить впечатление от машины.

Читать полностью » Китай за пять месяцев продал более 50% электромобилей и гибридов — данные отрасли сегодня в 2:35

Tesla теряет позиции в Китае — на арену вышел неожиданный конкурент

Китайские электромобили покоряют рынок, но за стремительным ростом скрываются ценовые войны, переизбыток мощностей и тревога властей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Садоводство

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции
Садоводство

Борьба с почковым клещом на смородине в сентябре сохраняет до 40% урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet