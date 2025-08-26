Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:12

95% кулинаров делают эту ошибку с бисквитом: проверьте, входите ли вы в их число

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества

Вы когда-нибудь мечтали испечь бисквит, который всегда получается пышным, нежным и идеально подходит для любого торта? Этот рецепт станет вашим надежным помощником! Бисквит на кипятке — одна из самых популярных основ для десертов благодаря своей упругости и воздушности. Он отлично сочетается с кремами, фруктами и шоколадом.

Ингредиенты

  • 200 г пшеничной муки,
  • 200 г сахара,
  • 5 крупных яиц,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • 3 ст. л. кипятка,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 0,25 ч. л. ванилина.

Пошаговая инструкция

Яйца должны быть комнатной температуры. Если они мелкие, добавьте ещё одно. Муку выбирайте высшего сорта. Просейте муку с разрыхлителем и ванилином. Это насытит её кислородом и сделает тесто воздушным.

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Не переусердствуйте: смесь должна оставаться лёгкой и пузырчатой. Добавьте муку в несколько этапов, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на низких оборотах. Влейте масло и кипяток, быстро и тщательно перемешайте.

Выпекайте в форме 20 см, застеленной пергаментом, при 170°C около 40 минут. Не открывайте духовку первые 30 минут! Проверяйте готовность шпажкой. Если верх подрумянился раньше, накройте фольгой. Остудите бисквит на решетке, перевернув его. Это предотвратит оседание.

Советы

  • Готовый корж имеет равномерную текстуру и толщину около 6-7 см.
  • Он может слегка осесть при остывании — это нормально.
  • Идеален для многослойных тортов.

