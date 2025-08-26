95% кулинаров делают эту ошибку с бисквитом: проверьте, входите ли вы в их число

Вы когда-нибудь мечтали испечь бисквит, который всегда получается пышным, нежным и идеально подходит для любого торта? Этот рецепт станет вашим надежным помощником! Бисквит на кипятке — одна из самых популярных основ для десертов благодаря своей упругости и воздушности. Он отлично сочетается с кремами, фруктами и шоколадом.

Ингредиенты

200 г пшеничной муки,

200 г сахара,

5 крупных яиц,

3 ст. л. растительного масла,

3 ст. л. кипятка,

1 ч. л. разрыхлителя,

0,25 ч. л. ванилина.

Пошаговая инструкция

Яйца должны быть комнатной температуры. Если они мелкие, добавьте ещё одно. Муку выбирайте высшего сорта. Просейте муку с разрыхлителем и ванилином. Это насытит её кислородом и сделает тесто воздушным.

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Не переусердствуйте: смесь должна оставаться лёгкой и пузырчатой. Добавьте муку в несколько этапов, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на низких оборотах. Влейте масло и кипяток, быстро и тщательно перемешайте.

Выпекайте в форме 20 см, застеленной пергаментом, при 170°C около 40 минут. Не открывайте духовку первые 30 минут! Проверяйте готовность шпажкой. Если верх подрумянился раньше, накройте фольгой. Остудите бисквит на решетке, перевернув его. Это предотвратит оседание.

Советы