Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стальной кран и кухонная раковина
Стальной кран и кухонная раковина
© Designed be Freepik by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:44

Кипяток — друг чистоты, но враг труб: к чему приводит невинное действие

Эксперты предупредили: кипяток разрушает ПВХ-трубы и вызывает утечки

После приготовления еды многие привычно сливают кипящую воду прямо в раковину. Кажется, это безобидно, а иногда даже полезно — ведь горячая вода якобы помогает прочистить трубы. Но на самом деле эта привычка может серьёзно повредить вашу сантехнику.

Опасность кипятка для труб

Раньше считалось, что кипяток растворяет жир и очищает трубы. Однако современные водопроводные системы часто изготавливаются из ПВХ, который плохо переносит высокие температуры. Постоянный контакт с кипящей водой приводит к расширению и деформации соединений, а со временем — к трещинам и утечкам, устранение которых может обойтись очень дорого.

Как температура влияет на материалы

ПВХ — один из самых распространённых материалов для труб — начинает размягчаться при высоких температурах. Это снижает его прочность и долговечность, повышает риск повреждений и поломок. Ремонт в таком случае потребует сложных работ и участия специалистов.

Что делать вместо

Чтобы избежать проблем, дайте воде немного остыть перед тем, как сливать её в раковину. Ещё лучше — использовать остывшую воду для полива растений, что будет полезно и для дома, и для экологии.

Натуральный уход за трубами

Для чистки можно использовать безопасные и природные средства — например, соду и уксус. Насыпьте в слив соду, затем влейте уксус и оставьте на несколько минут, после чего промойте тёплой водой. Такой способ эффективно удаляет налёт и жировые отложения, не повреждая трубы.

Профилактика засоров

  • Используйте сетчатые фильтры на сливе, чтобы задерживать остатки пищи.

  • Раз в месяц проводите профилактическую чистку содой и уксусом.

  • Не сливайте в раковину жир и остатки масла.

Дополнительная защита

Для максимальной безопасности можно установить системы контроля утечек. Они фиксируют появление воды там, где её быть не должно, и позволяют быстро устранить проблему. Это вложение может предотвратить крупный ремонт в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами сегодня в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как аккуратно проложить кабель к телевизору, чтобы провода не торчали и интерьер выглядел опрятно.

Читать полностью » Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi сегодня в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Почему проводное подключение телевизора остаётся актуальным даже при наличии Wi-Fi, и что это даёт в реальном использовании.

Читать полностью » Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире сегодня в 12:07

Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала

Как выбрать место для роутера в квартире, чтобы сигнал был стабильным и покрывал все комнаты.

Читать полностью » Как правильно хранить корм для домашних животных сегодня в 11:06

Почему правильное хранение корма в доме продлевает жизнь питомцу

Правила хранения корма для домашних животных и ошибки, которые могут испортить продукт и навредить питомцу.

Читать полностью » Что убрать с кухни, чтобы питомцы были в безопасности сегодня в 10:03

Что я убрал с кухни, чтобы мой питомец был в безопасности

Как защитить кухню от питомцев: что стоит убрать, куда спрятать и как избежать опасностей для животных.

Читать полностью » Как сочетать аквариум с мебелью и освещением в комнате сегодня в 9:50

Секрет гармонии: аквариум, мебель и свет в одной композиции

Как сочетать аквариум с мебелью и освещением, чтобы он выглядел как часть интерьера, а не отдельный предмет.

Читать полностью » Террариум в стене: дизайн и технические нюансы сегодня в 8:56

Живые картины: как вписать террариум в стену квартиры

Как встроить террариум с растениями в стену, превратив его в эффектную «живую картину» без вреда для интерьера.

Читать полностью » Подсветка аквариума как элемент интерьерного освещения сегодня в 7:56

Неожиданный эффект от подсветки аквариума в интерьере

Личный опыт использования подсветки аквариума как атмосферного освещения в интерьере квартиры.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Amazon MGM Studios перезапустит анимационный фильм о семье Аддамс
Авто и мото

Штрафы за использование солнцезащитных шторок: информация от ГИБДД
Наука и технологии

Археологи обнаружили шерстяные ткани кочевников бронзового века в Сибири
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
ЮФО

Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru