Где дешевле и удобнее: полный гид по горячим бассейнам рядом с Тюменью

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" в сентябре и термального курорта "Волна" с августа по октябрь оставило многих горожан без привычных мест отдыха. Но это не повод откладывать релакс в минеральной воде — в окрестностях Тюмени есть несколько достойных альтернатив.

"Тюменский источник"

Здесь гостей ждут два просторных бассейна — 700 и 800 квадратных метров. Для детей выделена отдельная зона, а взрослые могут задержаться в гриль-кафе или остаться на ночь в отеле.

Цены: будни — 800 ₽ взрослый, 500 ₽ ребёнок; в выходные +200 ₽.

Формат: полный день отдыха.



"Сосновый бор"

Комплекс радует не только двумя бассейнами с минеральной водой, но и банями — русской, японской и хаммамом. На территории — собственный зоопарк, парк аттракционов и гостиница с коттеджами.

Цены: будни — 900 ₽ взрослый, 600 ₽ дети 7-12 лет; в выходные +200 ₽.

Формат: время пребывания ограничено тремя часами.



"Советский"

Один бассейн площадью 800 кв. метров и небольшой отель с разными категориями номеров. Место подходит тем, кто предпочитает неспешный отдых без суеты.

Цены: будни — 990 ₽ взрослый, 550 ₽ ребёнок; выходные и праздники — без изменений.

Формат: сутки пребывания.



Загородный клуб "Аван"

Помимо горячего бассейна гости могут насладиться хаммамом, попробовать блюда в ресторане и арендовать коттеджи. Детям до шести лет здесь особенно приятно — для них вход бесплатный.

Цены: 1 500 ₽ взрослый за сутки, дети до 6 лет — бесплатно.

Формат: сутки, стоимость не меняется в праздники и выходные.