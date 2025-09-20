Тайный переключатель сна: что стоит сделать за час до кровати
Бессонница знакома многим, но кардиолог Аурелио Рохас поделился простым приёмом, который помогает уснуть значительно быстрее. Об этом он рассказал в интервью изданию Vanitatis.
Горячая ванна или душ
По словам врача, всего один вечерний ритуал может сократить время засыпания почти на треть:
"Горячий душ или ванна за один-два часа до сна сокращают время засыпания на 36 процентов", — отметил Рохас.
Этот способ оказался даже эффективнее, чем такие популярные методы, как физические упражнения или коррекция питания.
Почему это работает
Горячая вода расширяет сосуды кожи и помогает организму избавиться от избыточного тепла.
В результате запускается выработка мелатонина - гормона сна, который регулирует циркадные ритмы и снижает уровень кортизола, связанного со стрессом.
Таким образом, вечерний душ не только ускоряет засыпание, но и улучшает общее качество сна.
