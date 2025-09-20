Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Тайный переключатель сна: что стоит сделать за час до кровати

Кардиолог Рохас: горячий душ перед сном ускоряет засыпание на 36%

Бессонница знакома многим, но кардиолог Аурелио Рохас поделился простым приёмом, который помогает уснуть значительно быстрее. Об этом он рассказал в интервью изданию Vanitatis.

Горячая ванна или душ

По словам врача, всего один вечерний ритуал может сократить время засыпания почти на треть:

"Горячий душ или ванна за один-два часа до сна сокращают время засыпания на 36 процентов", — отметил Рохас.

Этот способ оказался даже эффективнее, чем такие популярные методы, как физические упражнения или коррекция питания.

Почему это работает

Горячая вода расширяет сосуды кожи и помогает организму избавиться от избыточного тепла.
В результате запускается выработка мелатонина - гормона сна, который регулирует циркадные ритмы и снижает уровень кортизола, связанного со стрессом.

Таким образом, вечерний душ не только ускоряет засыпание, но и улучшает общее качество сна.

