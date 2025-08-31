Секрет бабушки: сало в рассоле хранится годами и остаётся ароматным
Сало — один из самых любимых продуктов в украинской кухне. Его подают к хлебу, закусывают под рюмку, берут в дорогу. Но особенно ценят тот вкус, что можно создать дома своими руками. Мы собрали три проверенных рецепта горячей засолки, которые помогут не только насладиться ароматным салом, но и сохранить его надолго.
Сало в банке: классика в рассоле
Этот способ — настоящий фаворит среди хозяек. Результат получается солёный, с лёгким ароматом специй. Для приготовления понадобятся:
- 500 г свиного сала
- 1 литр воды
- 120 г соли
- 16 зубчиков чеснока
- 5 лавровых листов
- 20 горошин чёрного перца
- 15 г острого молотого перца
Сало нарезают крупными кусками, чеснок — пластинками. В банку слоями укладывают сало, чеснок, лавровый лист и перец. Отдельно готовят рассол: в кипящей воде растворяют соль и острый перец. Горячим рассолом заливают содержимое банки и оставляют на неделю. После этого сало перекладывают в холодильник.
Нежное сало в горячем рассоле
Тем, кто не любит ждать, подойдёт этот рецепт — готовое сало можно попробовать уже через три дня. Для него нужны:
- 1 кг свежего сала
- 8-10 зубчиков чеснока
- 1 литр воды
- 2 лавровых листа
- смесь перцев (чёрный и душистый)
- 8 ст. л. соли
Куски сала выкладывают слоями вместе с нарезанным чесноком. Воду доводят до кипения, добавляют специи, снимают с огня и всыпают соль. Горячим рассолом заливают сало, сверху накрывают тарелкой и ставят груз. Через трое суток продукт промывают, обсушивают и ненадолго отправляют в морозилку. Благодаря этому нарезка получается особенно тонкой и аппетитной.
Для долгого хранения: сало под крышкой
Засолка в банке с металлической крышкой позволяет наслаждаться домашним салом в любое время года. Секрет прост — стерильная тара и правильный рассол. Для рецепта нужны:
- 1,5 кг сала
- 2,5 литра воды
- 100 г соли
- 6 зубчиков чеснока
- 6 лавровых листов
- по чайной ложке душистого и чёрного перца
Сало раскладывают по стерилизованным банкам вместе с чесноком и специями. Рассол кипятят, заливают им банки и сразу закрывают крышками. Хранят такой продукт в прохладном месте.
