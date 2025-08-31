Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:36

Секрет бабушки: сало в рассоле хранится годами и остаётся ароматным

Домашняя засолка сала: классика в банке, быстрый способ и вариант для хранения

Сало — один из самых любимых продуктов в украинской кухне. Его подают к хлебу, закусывают под рюмку, берут в дорогу. Но особенно ценят тот вкус, что можно создать дома своими руками. Мы собрали три проверенных рецепта горячей засолки, которые помогут не только насладиться ароматным салом, но и сохранить его надолго.

Сало в банке: классика в рассоле

Этот способ — настоящий фаворит среди хозяек. Результат получается солёный, с лёгким ароматом специй. Для приготовления понадобятся:

  • 500 г свиного сала
  • 1 литр воды
  • 120 г соли
  • 16 зубчиков чеснока
  • 5 лавровых листов
  • 20 горошин чёрного перца
  • 15 г острого молотого перца

Сало нарезают крупными кусками, чеснок — пластинками. В банку слоями укладывают сало, чеснок, лавровый лист и перец. Отдельно готовят рассол: в кипящей воде растворяют соль и острый перец. Горячим рассолом заливают содержимое банки и оставляют на неделю. После этого сало перекладывают в холодильник.

Нежное сало в горячем рассоле

Тем, кто не любит ждать, подойдёт этот рецепт — готовое сало можно попробовать уже через три дня. Для него нужны:

  • 1 кг свежего сала
  • 8-10 зубчиков чеснока
  • 1 литр воды
  • 2 лавровых листа
  • смесь перцев (чёрный и душистый)
  • 8 ст. л. соли

Куски сала выкладывают слоями вместе с нарезанным чесноком. Воду доводят до кипения, добавляют специи, снимают с огня и всыпают соль. Горячим рассолом заливают сало, сверху накрывают тарелкой и ставят груз. Через трое суток продукт промывают, обсушивают и ненадолго отправляют в морозилку. Благодаря этому нарезка получается особенно тонкой и аппетитной.

Для долгого хранения: сало под крышкой

Засолка в банке с металлической крышкой позволяет наслаждаться домашним салом в любое время года. Секрет прост — стерильная тара и правильный рассол. Для рецепта нужны:

  • 1,5 кг сала
  • 2,5 литра воды
  • 100 г соли
  • 6 зубчиков чеснока
  • 6 лавровых листов
  • по чайной ложке душистого и чёрного перца

Сало раскладывают по стерилизованным банкам вместе с чесноком и специями. Рассол кипятят, заливают им банки и сразу закрывают крышками. Хранят такой продукт в прохладном месте.

