Секрет бабушки: сало в рассоле хранится годами и остаётся ароматным

Сало — один из самых любимых продуктов в украинской кухне. Его подают к хлебу, закусывают под рюмку, берут в дорогу. Но особенно ценят тот вкус, что можно создать дома своими руками. Мы собрали три проверенных рецепта горячей засолки, которые помогут не только насладиться ароматным салом, но и сохранить его надолго.

Сало в банке: классика в рассоле

Этот способ — настоящий фаворит среди хозяек. Результат получается солёный, с лёгким ароматом специй. Для приготовления понадобятся:

500 г свиного сала

1 литр воды

120 г соли

16 зубчиков чеснока

5 лавровых листов

20 горошин чёрного перца

15 г острого молотого перца

Сало нарезают крупными кусками, чеснок — пластинками. В банку слоями укладывают сало, чеснок, лавровый лист и перец. Отдельно готовят рассол: в кипящей воде растворяют соль и острый перец. Горячим рассолом заливают содержимое банки и оставляют на неделю. После этого сало перекладывают в холодильник.

Нежное сало в горячем рассоле

Тем, кто не любит ждать, подойдёт этот рецепт — готовое сало можно попробовать уже через три дня. Для него нужны:

1 кг свежего сала

8-10 зубчиков чеснока

1 литр воды

2 лавровых листа

смесь перцев (чёрный и душистый)

8 ст. л. соли

Куски сала выкладывают слоями вместе с нарезанным чесноком. Воду доводят до кипения, добавляют специи, снимают с огня и всыпают соль. Горячим рассолом заливают сало, сверху накрывают тарелкой и ставят груз. Через трое суток продукт промывают, обсушивают и ненадолго отправляют в морозилку. Благодаря этому нарезка получается особенно тонкой и аппетитной.

Для долгого хранения: сало под крышкой

Засолка в банке с металлической крышкой позволяет наслаждаться домашним салом в любое время года. Секрет прост — стерильная тара и правильный рассол. Для рецепта нужны:

1,5 кг сала

2,5 литра воды

100 г соли

6 зубчиков чеснока

6 лавровых листов

по чайной ложке душистого и чёрного перца

Сало раскладывают по стерилизованным банкам вместе с чесноком и специями. Рассол кипятят, заливают им банки и сразу закрывают крышками. Хранят такой продукт в прохладном месте.