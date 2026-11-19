Предложения на горячекатаный рулон (г/к) в Северной Европе выросли до €760–780/т EXW, в Южной — до €750–770/т EXW. Импортные котировки в Италию также поднялись на €10/т, достигнув уровня €610–630/т CIF. Производители планируют дальнейшее повышение цен в первом квартале 2027 года, ссылаясь на ограниченность объемов к отгрузке в декабре и январе и приближение заводов к полной загрузке мощностей.

Давление на маржу переработки

В сегменте сервисных металлоцентров зафиксирован разрыв между стоимостью закупки нового сырья и ценами реализации готовой продукции. Сделки по порезанному листу фиксируются на уровне около €750/т EXW, что не покрывает текущую стоимость г/к рулона. Дистрибьюторы стремятся сократить остатки для высвобождения оборотных средств, в то время как конечные потребители ограничивают заказы текущими потребностями.

Заводы настаивают на повышении отпускных цен для отражения стоимости замещения запасов. Дистрибьюторы, напротив, опасаются, что рынок не примет дальнейшее подорожание, что ведет к сдерживанию спотовых закупок в Германии и Скандинавии.

Факторы доступности и импортные ограничения

Снижение привлекательности импорта обусловлено защитными квотами ЕС и расходами по механизму CBAM. Конечная стоимость зарубежного материала с доставкой приблизилась к ценам внутреннего рынка. Дополнительным фактором неопределенности стала авария на производстве турецкой компании Habas, которая может ограничить экспорт г/к проката в Италию, однако степень влияния этого сбоя на европейские цены остается неопределенной.

По данным World Steel Dynamics, ежемесячный дефицит предложения в ЕС достигает 1 млн т. При этом маржа европейских заводов в начале ноября снизилась до €150/т против среднего исторического значения €180/т, что вызвано ростом стоимости энергоносителей. Повышение цен на сталь становится инструментом поддержания загрузки мощностей при сокращающихся запасах, которые не пополнялись в течение 2025–2026 годов.