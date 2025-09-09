Горячее – не значит полезное: почему стоит остудить свой чай, прежде чем пить
Горячий суп или чашка крепкого чая кажутся многим отличным способом согреться и поднять настроение. Но врачи предупреждают: слишком высокая температура еды и напитков может оказаться опасной для здоровья.
Почему горячая еда вредит
Гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что первым удар на себя принимает рот. Терморецепторы, реагируя на обжигающую пищу, блокируют вкусовые ощущения, и человек фактически перестаёт чувствовать вкус блюда.
"Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности", — предупредила специалист.
Таким образом, чрезмерная любовь к кипятку и обжигающим супам способна лишить человека радости полноценно воспринимать вкус еды.
Чем грозит перегрев пищи
Высокая температура разрушает клетки эпителия ротовой полости и пищевода. В результате можно заработать ожог не только слизистой рта, но и желудка.
В лёгких случаях человек испытывает боль при глотании, жжение и неприятные ощущения в пищеводе. В более тяжёлых — на повреждённых участках образуются рубцы, которые мешают прохождению пищи и требуют долгого лечения.
Подобные последствия особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Оптимальная температура
По словам Зарубиной, лучший вариант — не перегревать блюда и напитки. Организм лучше всего усваивает еду при температуре, близкой к температуре тела.
"Самая оптимальная температура пищи для организма — примерно 40-42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система", — сказала гастроэнтеролог.
Именно при таких условиях ферменты максимально эффективно расщепляют пищу, что снижает нагрузку на желудок и кишечник.
Как правильно употреблять горячие блюда
Чтобы снизить риски, врачи советуют соблюдать простые правила:
- Не спешить и давать блюду немного остыть.
- Избегать привычки запивать горячую пищу кипятком.
- Отказываться от слишком острых приправ, усиливающих термическое раздражение.
Такой подход позволит сохранить чувствительность рецепторов и избежать ожогов слизистой.
Три интересных факта
- Всемирная организация здравоохранения относит употребление слишком горячих напитков (выше 65 градусов) к факторам риска развития рака пищевода.
- В странах Южной Америки и Иране, где традиционно пьют очень горячий мате, уровень рака пищевода выше, чем в среднем по миру.
- Холодная пища тоже не всегда полезна: ледяные напитки могут замедлять пищеварение и провоцировать спазмы желудка.
