Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Магаданский борщ с клюквой
Магаданский борщ с клюквой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:46

Горячее – не значит полезное: почему стоит остудить свой чай, прежде чем пить

Рак пищевода и горячий чай: эксперты раскрыли связь – будьте осторожны

Горячий суп или чашка крепкого чая кажутся многим отличным способом согреться и поднять настроение. Но врачи предупреждают: слишком высокая температура еды и напитков может оказаться опасной для здоровья.

Почему горячая еда вредит

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что первым удар на себя принимает рот. Терморецепторы, реагируя на обжигающую пищу, блокируют вкусовые ощущения, и человек фактически перестаёт чувствовать вкус блюда.

"Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности", — предупредила специалист.

Таким образом, чрезмерная любовь к кипятку и обжигающим супам способна лишить человека радости полноценно воспринимать вкус еды.

Чем грозит перегрев пищи

Высокая температура разрушает клетки эпителия ротовой полости и пищевода. В результате можно заработать ожог не только слизистой рта, но и желудка.

В лёгких случаях человек испытывает боль при глотании, жжение и неприятные ощущения в пищеводе. В более тяжёлых — на повреждённых участках образуются рубцы, которые мешают прохождению пищи и требуют долгого лечения.

Подобные последствия особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Оптимальная температура

По словам Зарубиной, лучший вариант — не перегревать блюда и напитки. Организм лучше всего усваивает еду при температуре, близкой к температуре тела.

"Самая оптимальная температура пищи для организма — примерно 40-42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система", — сказала гастроэнтеролог.

Именно при таких условиях ферменты максимально эффективно расщепляют пищу, что снижает нагрузку на желудок и кишечник.

Как правильно употреблять горячие блюда

Чтобы снизить риски, врачи советуют соблюдать простые правила:

  1. Не спешить и давать блюду немного остыть.
  2. Избегать привычки запивать горячую пищу кипятком.
  3. Отказываться от слишком острых приправ, усиливающих термическое раздражение.

Такой подход позволит сохранить чувствительность рецепторов и избежать ожогов слизистой.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения относит употребление слишком горячих напитков (выше 65 градусов) к факторам риска развития рака пищевода.
  2. В странах Южной Америки и Иране, где традиционно пьют очень горячий мате, уровень рака пищевода выше, чем в среднем по миру.
  3. Холодная пища тоже не всегда полезна: ледяные напитки могут замедлять пищеварение и провоцировать спазмы желудка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аллергия на яйца: какие продукты запрещены по мнению гастроэнтеролога Тимощенко сегодня в 6:46

В Японии их дают детям вместо таблеток: 3 причины, почему вам срочно нужно ввести в рацион этот продукт

Польза перепелиных яиц: врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказывает об их богатом витаминно-минеральном составе. Укрепляйте иммунитет, улучшайте работу сердца и мозга. Чем они полезны детям и пожилым? Подробности выбора и употребления.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин напомнил об ограничениях при отказе от вакцинации сегодня в 6:35

Чем может обернуться отказ от прививки: запреты, отстранения и закрытые двери

Врач рассказал, какие ограничения грозят отказавшимся от прививок и почему вакцинация остаётся ключевым инструментом защиты общества.

Читать полностью » Врач Анастасия Якимова рассказала о пользе свеклы для сердца и сосудов сегодня в 5:32

Красный корнеплод, который очищает сосуды лучше диет

Врач объяснила, почему свекла считается ценным продуктом для здоровья сердца и сосудов и сколько её можно безопасно есть каждый день.

Читать полностью » Врач Мясников предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма аспирина сегодня в 4:30

Самое опасное лекарство в аптечке: чем может обернуться привычная таблетка

Александр Мясников назвал лекарство, которое, по его словам, стало самым опасным в России, и предупредил о вреде популярных пищевых привычек.

Читать полностью » Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых сегодня в 3:28

Когда отдых становится лекарством: как короткий сон спасает мозг от перегрузки

Невролог объяснила, почему дневной сон и даже разумная лень способны принести пользу мозгу и помочь организму восстановиться.

Читать полностью » Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала основную причину язвы желудка сегодня в 2:26

Тихий враг внутри: бактерия, которая разрушает желудок у миллионов

Гастроэнтеролог рассказала, какие факторы чаще всего приводят к язве желудка и почему бактерия Helicobacter pylori играет ключевую роль.

Читать полностью » Врачи перечислили, что должно быть в аптечке для похода в лес сегодня в 1:23

Лес хранит больше опасностей, чем кажется: что может обернуться трагедией

Врач рассказала, какие скрытые опасности таит лес и как правильно подготовиться к походу, чтобы отдых не обернулся угрозой для здоровья.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью сегодня в 0:20

Осень проверит иммунитет на прочность: как вакцинация спасает от тяжёлых последствий

Врачи объяснили, как правильно подготовиться к вакцинации и почему начало осени считается самым удачным временем для прививок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-оториноларинголог Марина Евсикова назвала привычки, разрушающие слух
Еда

Выпечка шоколадного пирога с использованием пропитки сохраняет мягкость десерта
Садоводство

Осенняя посадка тюльпанов и нарциссов проводится за 6–8 недель до морозов
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон рассказала Glamour о своих косметических процедурах и уходе за собой
Дом

Основные ошибки при выборе люстр и светильников для интерьера квартиры
Туризм

Туристы привозят коврики из Каппадокии как традиционный сувенир
ДФО

Новый туристический маршрут соединит Владивосток, Курильские острова и Камчатку — детали экскурсий
Садоводство

Новые критерии неиспользования земельных участков: изменения с 1 сентября 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet