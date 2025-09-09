Горячее – не значит полезное: почему стоит остудить свой чай, прежде чем пить

Горячий суп или чашка крепкого чая кажутся многим отличным способом согреться и поднять настроение. Но врачи предупреждают: слишком высокая температура еды и напитков может оказаться опасной для здоровья.

Почему горячая еда вредит

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что первым удар на себя принимает рот. Терморецепторы, реагируя на обжигающую пищу, блокируют вкусовые ощущения, и человек фактически перестаёт чувствовать вкус блюда.

"Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности", — предупредила специалист.

Таким образом, чрезмерная любовь к кипятку и обжигающим супам способна лишить человека радости полноценно воспринимать вкус еды.

Чем грозит перегрев пищи

Высокая температура разрушает клетки эпителия ротовой полости и пищевода. В результате можно заработать ожог не только слизистой рта, но и желудка.

В лёгких случаях человек испытывает боль при глотании, жжение и неприятные ощущения в пищеводе. В более тяжёлых — на повреждённых участках образуются рубцы, которые мешают прохождению пищи и требуют долгого лечения.

Подобные последствия особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Оптимальная температура

По словам Зарубиной, лучший вариант — не перегревать блюда и напитки. Организм лучше всего усваивает еду при температуре, близкой к температуре тела.

"Самая оптимальная температура пищи для организма — примерно 40-42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система", — сказала гастроэнтеролог.

Именно при таких условиях ферменты максимально эффективно расщепляют пищу, что снижает нагрузку на желудок и кишечник.

Как правильно употреблять горячие блюда

Чтобы снизить риски, врачи советуют соблюдать простые правила:

Не спешить и давать блюду немного остыть. Избегать привычки запивать горячую пищу кипятком. Отказываться от слишком острых приправ, усиливающих термическое раздражение.

Такой подход позволит сохранить чувствительность рецепторов и избежать ожогов слизистой.

Три интересных факта