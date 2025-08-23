Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Травяной сбор с чабрецом и лавандой
Травяной сбор с чабрецом и лавандой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:11

Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Врачи назвали горячие напитки фактором развития рака пищевода

Врачи из Международного агентства по изучению рака предупреждают: горячие напитки могут представлять серьезную угрозу для здоровья. По данным, опубликованным изданием Infobae, чрезмерно горячий чай или кофе значительно повышают риск онкологических заболеваний пищевода.

Почему горячее — опасно?
Регулярное употребление напитков высокой температуры приводит к постоянным термическим повреждениям слизистой оболочки пищевода. Такие микротравмы запускают патологические процессы в клетках, которые в дальнейшем могут переродиться в злокачественные опухоли.

Что говорят эксперты
Медики уточняют: у любителей горячих напитков защитный барьер пищевода ослаблен. Это делает орган особенно уязвимым к агрессивным факторам, среди которых кислотный рефлюкс.

Американское онкологическое общество, в свою очередь, выделяет и другие факторы риска развития рака пищевода:

  • курение;
  • регулярное употребление алкоголя;
  • ожирение;
  • наследственная предрасположенность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию сегодня в 18:28

Россиян ждут перемены в питании: Минсельхоз обещает пересмотреть приоритеты

Минсельхоз меняет приоритеты: акцент смещается с объёмов производства на качество продуктов и рациональное питание россиян.

Читать полностью » Исследования: даже безопасная доза корня солодки влияет на давление вчера в 16:45

Сладость с горьким последствием: что прячет в себе солодка

Корень солодки: полезная добавка или опасный враг для здоровья? Узнайте, что говорят врачи об этом растении и его активном веществе глицирризине.

Читать полностью » Тренировки 5+2: эффективная схема только при грамотной программе и достаточном отдыхе сегодня в 16:43

Тренируетесь много, а результата нет — вот в чём вы допускаете ошибку

Правильное распределение нагрузок и отдых — ключ к прогрессу в спорте. Узнайте от эксперта, сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы избежать перетренированности.

Читать полностью » Роспотребнадзор предупредил о высокой заразности нового штамма COVID-19 сегодня в 16:04

Роспотребнадзор бьёт тревогу: новый коронавирус оказался заразнее прежних штаммов

Новый штамм коронавируса «Стратус» стремительно распространяется в России. Чем он отличается от предыдущих и какие риски несёт для здоровья?

Читать полностью » Эндокринолог: отёки и лишний вес могут быть признаком гипотиреоза сегодня в 16:01

Лицо отекает, память подводит: как выявить гипотиреоз до осложнений

Отёки и лишний вес не всегда связаны с образом жизни. Эндокринолог объяснила, что это может быть признаком гипотиреоза и требует лечения.

Читать полностью » Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей сегодня в 15:51

Названы три неожиданных продукта, которые разрушают зубы быстрее шоколада — проверьте свой рацион

Стоматолог Юнус Ахмурзаев развеял миф о связи сладостей с кариесом. Главные враги эмали — плохая гигиена и кислоты из фруктов. Узнайте, как остатки пищи превращаются в «оружие» против зубов и какой рацион опаснее сахара.

Читать полностью » Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения сегодня в 15:31

Интервальное голодание работает не для всех: новый эксперимент поставил точку

Интервальное голодание может не подойти всем: как тип телосложения влияет на результаты? Узнайте детали из нового исследования UBC Okanagan.

Читать полностью » Эксперты: форма сегодня в 15:01

Как ногти выдают рак лёгких: простой тест для самопроверки

Врачи назвали неожиданный симптом рака лёгких: пальцы могут приобретать форму «барабанных палочек». Как распознать болезнь на раннем этапе?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов
Спорт и фитнес

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день
Еда

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Авто и мото

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин
Спорт и фитнес

Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru