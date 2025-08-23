Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Врачи из Международного агентства по изучению рака предупреждают: горячие напитки могут представлять серьезную угрозу для здоровья. По данным, опубликованным изданием Infobae, чрезмерно горячий чай или кофе значительно повышают риск онкологических заболеваний пищевода.

Почему горячее — опасно?

Регулярное употребление напитков высокой температуры приводит к постоянным термическим повреждениям слизистой оболочки пищевода. Такие микротравмы запускают патологические процессы в клетках, которые в дальнейшем могут переродиться в злокачественные опухоли.

Что говорят эксперты

Медики уточняют: у любителей горячих напитков защитный барьер пищевода ослаблен. Это делает орган особенно уязвимым к агрессивным факторам, среди которых кислотный рефлюкс.

Американское онкологическое общество, в свою очередь, выделяет и другие факторы риска развития рака пищевода: