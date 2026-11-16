Сосиска, булочка и немного соуса: почему эти ингредиенты в хот-доге вызывают вопросы

Популярный формат быстрого питания в виде сосиски в булке несет серьезные риски для организма из-за избытка переработанных компонентов и химических добавок, пояснила член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнула, что подобные блюда категорически не подходят для ежедневного рациона.

Ранее сообщалось, что фастфуд в России демонстрирует взрывной рост популярности, опережая по темпам потребления классические обеды в кафе. Наиболее заметную динамику показали именно хот-доги: за прошедший год объем их покупок увеличился на 143%. Аналитики связывают такой спрос с доступностью продукта — средний чек на готовую еду составляет всего 193 рубля, что значительно дешевле посещения ресторана.

Русакова отметила, что основной вред блюда сконцентрирован в мясном компоненте, который зачастую содержит заменители белка и жиры сомнительного качества. Ситуацию усугубляют и сопутствующие заправки. При этом медики напоминают, что даже признаки порчи соусов не всегда заметны потребителю за обилием специй.

"Нельзя назвать хот-дог хорошим перекусом, сосиска из переработанного мяса плюс много жира, заменителей жира, заменителей белка. Много соли и сахара в самой сосиске. Потом различные соусы, которые используются, томатные, горчичные, майонезные также содержат, помимо трансжиров, избыток сахара и соли", — рассказала Русакова.

Отдельное внимание эксперт уделила хлебобулочной основе хот-дога. Булочка изготавливается из высокоочищенной муки, в которой практически отсутствуют витамины и клетчатка. Стоит учитывать, что состав магазинного хлеба часто включает добавки для продления мягкости, что снижает его биологическую ценность. Кроме того, чрезмерное потребление приправ может быть опасно, так как горчица способна вызвать аллергические реакции у людей с чувствительным пищеварением.

"Сами по себе такие блюда не должны часто употребляться. Можно себе позволить, но в рационе ежедневном категорически не должно быть", — пояснила специалист.

Диетолог призвала минимизировать потребление продуктов из переработанного фарша даже там, где они считаются традиционными, например, в школьных столовых. Вместо изделий, где вместо рубленого мяса используются эмульсии, лучше выбирать диетическое мясо в натуральном виде, которое обеспечивает организм полноценным белком без лишней химической нагрузки.

Читайте также