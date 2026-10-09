Горячая ванна может сыграть злую шутку с сердцем: приятное тепло способно обернуться серьезной бедой

Резкое расширение периферических сосудов под воздействием горячей воды может привести к критическому падению артериального давления и потере сознания, предупредил кандидат медицинских наук, врач клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин. В комментарии для NewsInfo.Ru специалист разъяснил физиологические механизмы терморегуляции и указал на скрытые опасности привычных водных процедур.

Врач объяснил, что механизм влияния высокой температуры на кровообращение продиктован необходимостью организма отдавать излишки тепла во внешнюю среду. При погружении в воду, температура которой превышает естественные 36,6 градуса, тело начинает перегреваться. Чтобы нормализовать состояние, кровеносная система перераспределяет потоки: кровь устремляется из центральных отделов к кожным покровам. В этот момент капилляры на периферии максимально раскрываются, что визуально проявляется покраснением кожи.

"Весь объём крови перераспределяется к коже и подкожной клетчатке, где находятся капилляры. Они раскрываются, чтобы выровнять температуру. Происходит расслабление, кровоток на периферии становится больше, чем в центре, и давление снижается, — пояснил Кондрахин.

Особую осторожность следует проявлять людям, принимающим гипотензивные препараты. Сочетание действия лекарств и горячей воды может спровоцировать обморок. При резком падении давления человек рискует захлебнуться, не успев покинуть ванну. В таких ситуациях нередко возникает головокружение, являющееся тревожным сигналом организма. Эксперт рекомендует принимать ванну так, чтобы вода не закрывала область шеи, а в случае плохого самочувствия ограничиться ножными ваннами до уровня колен.

Кардиолог также отметил, что эффект перераспределения крови используется в экстренной медицине. Например, раздражение кожи горчичниками или прогревание икр помогает "оттянуть" часть крови к нижним конечностям, разгружая сердечную мышцу. Снижение нагрузки на сердце в такие моменты может облегчить течение острых состояний, включая инфаркт миокарда.

"И горчичники, и венозные жгуты работают по одному принципу — уменьшают приток крови к сердцу. Горчичник раздражает кожу, организм расширяет сосуды в этом месте, и часть крови уходит на периферию. Жгут на бедре пережимает вены, замедляя возврат крови к сердцу. В обоих случаях сердечной мышце требуется перекачивать меньше крови, и ей становится легче. Поэтому при инфаркте до приезда скорой можно временно наложить жгуты на бёдра — плотно, но так, чтобы пульс на периферии сохранялся", — подчеркнул специалист.

Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно помнить, что перепады температуры создают дополнительную нагрузку на адаптационные механизмы. Безопасной альтернативой полной ванне врач назвал душ, однако предостерег от длительного стояния под горячими струями воды, что также может привести к потере равновесия из-за резкого оттока крови от головного мозга.

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