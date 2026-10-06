Компании объявляют сокращения и не называют имен: зачем работодатели используют такую тактику

Компании, практикующие так называемые гостинг-сокращения для манипуляции персоналом, не могут быть привлечены к юридической ответственности, поскольку закон не запрещает психологическое воздействие на сотрудников, отметил заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев. Данная тактика психологического давления, направленная на провокацию добровольных увольнений, остается безнаказанной из-за отсутствия соответствующих норм в законодательстве, пояснил эксперт в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что у работодателей появился новый тренд — "гостинг-сокращения". Компании заранее объявляют о предстоящих массовых увольнениях, но намеренно не уточняют, кого именно и в какие сроки это коснется. В результате персонал вынужден трудиться в условиях перманентной тревоги и неопределенности.

По словам эксперта, наиболее подвержены таким манипуляциям работодателей сотрудники бюджетных учреждений и крупных корпораций, работающие по трудовым договорам. В малом и среднем бизнесе чаще практикуются гражданско-правовые отношения, где оплата производится за конкретный результат, а не за время нахождения на рабочем месте.

Проблема "раздутых" штатов в госсекторе часто приводит к тому, что при возникновении бюджетного дефицита руководство прибегает к тактике создания "психоза", чтобы менее стрессоустойчивые работники ушли сами. При этом оптимизация штата зачастую касается тех, чьи навыки перестали соответствовать занимаемой должности.

"Чтобы люди менее выдержанные сами пошли добровольно увольняться. Могут в противном случае просто обрезать оплату труда", — пояснил Толмачев.

Юрист подчеркнул, что доход чиновников и сотрудников крупных структур часто состоит из небольшой базовой ставки и существенной премиальной части. Лишение премий становится эффективным инструментом принуждения к увольнению "по собственному желанию". На текущем рынке труда оклад и премии могут существенно отличаться от цифр, заявленных при найме. Юрист отметил, что подобная практика существует многие годы и будет продолжаться, так как правового запрета на манипуляции страхом не существует.

"Законно ли это, незаконно, закон не определяет. Это дело каждого оценивать ситуацию. Это способ манипуляции, способ воздействия на психику, но закон не запрещает это делать", — подытожил специалист.

Наказание для таких организаций практически невозможно, особенно когда речь идет о государственных структурах, которые сами формируют правила игры в своей отрасли, подчеркнул правовед. Стоит учитывать, что права работников формально не нарушаются, если базовая часть зарплаты выплачивается вовремя. Однако эксперты предупреждают, что социальные гарантии в таких условиях становятся эфемерными. Ситуация осложняется тем, что кадровая ситуация в бюджетном секторе остается напряженной из-за разрыва в доходах по сравнению с частным бизнесом.

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