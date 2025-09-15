Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хоста Криспула
Хоста Криспула
© commons.wikimedia.org by Syker Fotograf is licensed under GNU General Public License
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:09

Хосты готовят сюрприз садоводам: осенняя ошибка убивает кусты зимой

В ноябре хосты рекомендуют укрывать слоем хвои или соломы для защиты корней

Хосты считаются одними из самых неприхотливых растений для сада, но чтобы они без проблем пережили зиму и весной порадовали свежей листвой, осенью им нужен правильный уход. От своевременной подготовки зависит не только здоровье куста, но и его декоративность в новом сезоне.

Как хосты ведут себя осенью

Когда ночные температуры приближаются к нулю, а деревья сбрасывают листву, хосты начинают естественный процесс увядания. Надземная часть постепенно отмирает, но корневая система и крона остаются живыми и переходят в состояние покоя. Для нормального обновления листвы весной растениям требуется холодный период продолжительностью не менее 30 дней.

Некоторые сорта достигают почти 120 см в высоту, другие остаются миниатюрными, но для всех правила подготовки к зиме одинаковы.

Обрезка

Большинство садоводов удаляют пожелтевшие листья в конце сезона. Если растение крупное, удобнее всего срезать листву садовыми ножницами, оставив только основание у кроны. Это снижает риск заболеваний и избавляет от укрытий для насекомых-вредителей.

Можно оставить часть листвы и использовать её как естественное укрытие, но для надежной защиты лучше убрать всё и внести мульчу.

Деление и пересадка

Хосты чаще делят весной, однако допустимо делать это и осенью. В северных регионах лучше заняться делением в сентябре, в южных — в октябре. Главное — завершить процедуру минимум за месяц до устойчивых заморозков.

Если времени не хватило, делёнки можно пересадить в горшки и оставить зимовать в помещении, а весной высадить в открытый грунт.

Мульчирование

В ноябре растение накрывают слоем соломы или хвои. Это помогает защитить корни и крону от резких перепадов температур и зимнего вспучивания почвы.

Мульча также сохраняет влагу и сдерживает рост сорняков. Весной её убирают, как только появляются молодые побеги.

Борьба с вредителями

Хосты нередко страдают от слизней, улиток, нематод и полёвок. Осенняя уборка листьев уменьшает риск их зимовки в растительных остатках.

  • Слизни оставляют на листьях дыры и серебристые следы.
  • Нематоды вызывают появление бурых полос на листве.
  • Полевки питаются корнями и способны погубить куст полностью.

Чтобы защитить растения, необходимо своевременно убрать отмершую листву, использовать мульчу и при необходимости применять ловушки или отпугиватели для грызунов.

Полив осенью

После отмирания листвы интенсивный полив не нужен. Однако корням важно сохранять влагу во время циклов замерзания и оттаивания почвы.

Поливают хосты раз в 7-14 дней до наступления первых устойчивых заморозков, направляя воду прямо к основанию куста. В регионах с мягкой и влажной зимой дополнительный полив может не понадобиться.

Зимовка хост в горшках

Контейнерные хосты обычно уходят в покой раньше садовых. Их можно перенести в неотапливаемый сарай или гараж, когда температура опускается ниже +4 °C.

Если нет возможности убрать горшки в помещение, их оставляют на улице, укрывая плёнкой или сухими листьями. Важно не заливать растения: полив проводят только в том случае, если несколько дней подряд держится температура выше +10 °C.

Чтобы дорогие керамические горшки не треснули от мороза, рекомендуется высаживать хосты в пластиковые контейнеры, а их уже устанавливать внутрь декоративных кашпо.

Сравнение способов зимовки

Способ

Где применяют

Особенности

Мульчирование

В саду

Надёжная защита корней, но требует весенней уборки

Горшки в помещении

Для контейнерных растений

Удобно, но нужно место в сарае или гараже

Укрытие на улице

Универсально

Подходит при отсутствии помещений, но нужно тщательно утеплить

Советы шаг за шагом

  1. В сентябре-октябре удалите цветоносы и пожелтевшие листья.
  2. За месяц до заморозков можно разделить кусты.
  3. До устойчивых холодов продолжайте полив раз в 1-2 недели.
  4. В ноябре замульчируйте основание куста слоем хвои или соломы.
  5. Контейнерные хосты перенесите в укрытие либо утеплите на улице.

Миф и правда

Миф: Хосты лучше оставить с листвой.
Правда: Листва становится прибежищем для слизней и полёвок.

FAQ

Нужно ли обрезать хосты осенью?
Да, это снижает риск заболеваний и защищает от вредителей.

Можно ли делить хосты в октябре?
Да, главное — успеть до первых заморозков.

Как сохранить хосты в горшках зимой?
Лучший способ — убрать в холодное помещение или тщательно укрыть снаружи.

Исторический контекст

Хоста родом из Восточной Азии, где её выращивали в садах ещё в XVIII веке. В Европу растение привезли в XIX столетии, и с тех пор оно стало одним из самых популярных декоративных многолетников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить опавшую листву.
    → Последствие: зимовка вредителей.
    → Альтернатива: убрать листву и замульчировать.
  • Ошибка: поливать слишком часто.
    → Последствие: корневая гниль.
    → Альтернатива: полив раз в 1-2 недели до заморозков.
  • Ошибка: оставить горшки без укрытия.
    → Последствие: трескается керамика, вымерзают корни.
    → Альтернатива: пластиковые контейнеры в декоративных кашпо.

А что если…

…оставить хосты без мульчи? Они могут пережить зиму, но весной куст будет слабее, с меньшей листвой, а иногда и вовсе погибнет.

Интересные факты

  1. Хоста считается символом японского сада и гармонии.
  2. Листья некоторых сортов используют во флористике для букетов.
  3. В Америке хосту прозвали "растением дружбы" из-за её популярности среди садоводов.

