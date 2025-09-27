Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хоста
Хоста
© commons.wikimedia.or by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:20

Хосты в Кемеровской области могут погибнуть: ошибка в сроках пересадки стоит всего месяца

Садоводы: пересадку хост в Кемеровской области нужно завершить за месяц до устойчивого снега

Хоста — "рабочая лошадка" тенистых клумб, и осень в Кузбассе подходит для ее деления и пересадки — если успеть за 4-5 недель до устойчивых заморозков. Такой запас времени дает корням прижиться, а кустам — спокойно уйти в зиму. Переносить и делить хосты можно осенью, но ориентироваться нужно на местные даты первых холодов и завершать работы примерно за месяц до них.

Когда это делать именно в Кузбассе

Кемеровская область — территория с резко континентальным климатом: перепады температур и раннее похолодание здесь — норма. По многолетним сводкам для Кемерово снежный период начинается уже в районе начала октября, а значит, подготовку лучше планировать на конец августа — первую половину сентября. Так вы оставите растениям месяц на укоренение до стабильного минуса и снега.

Быстрый ориентир для жителей области: финальный срок пересадки — первая половина сентября, позже — риск неуспешного укоренения из-за ранних заморозков.

Где сажать и какую почву готовить

Хостам нужна полутень и рыхлая, влагоемкая, но дренированная почва со слабокислой или нейтральной реакцией. Перед посадкой внесите перепревший компост или перегной, при необходимости — песок для дренажа. Это универсальная база, которая работает и в условиях Кузбасса, где осенью уже прохладно и переувлажнение нежелательно.

Пошаговая пересадка и деление

  1. Полейте куст накануне, чтобы земляной ком держал форму.
  2. Выкопайте по окружности на штык лопаты, подденьте корневище и аккуратно выньте.
  3. Разделите чистым ножом или руками на деленки с 2-3 "глазками" и хорошими корнями.
  4. Лунка должна быть шире в 2-3 раза, чем корневой ком, глубина — по размеру корней. Крону (корневую шейку) располагайте вровень с почвой или чуть ниже — заглублять сильно нельзя.
  5. Посадите, пролейте, уплотните грунт ладонью.
  6. Мульчируйте компостом или листвой слоем 5-8 см, не засыпая саму крону. Это особенно важно для Кемеровской области: мульча стабилизирует температуру и влагу при ранних похолоданиях.

Уход первые 2 недели

  • Полив умеренный, поддерживайте равномерную влажность без "болота".
  • Листья можно укоротить на треть для снижения испарения — это помогает деленкам быстрее прижиться.
  • Азотные подкормки осенью не нужны. Для поддержки корней можно ограниченно внести фосфорно-калийные удобрения, но не позже чем за месяц до устойчивых холодов.

Подготовка к зиме в регионе

В Кузбассе темный и снежный период наступает рано, поэтому мульчу (5-8 см) лучше заложить сразу после посадки; кроны не засыпать. При малоснежной, но морозной осени посадки можно дополнительно прикрыть нетканым материалом на дугах, оставляя зазор от листьев. Весной, когда ночи стабильно выше +4…+6 °C, укрытие и лишнюю мульчу снимают.

Частые вопросы жителей Кемеровской области

Можно ли пересаживать в конце сентября? Теоретически возможно, если стоит "бабье лето", но риск велик: снег в районе Кемерово статистически появляется уже в начале октября. Лучше не затягивать.

Какие хосты особенно хорошо переносят осеннюю пересадку? Сорта групп Зибольда и Токудама традиционно делят именно осенью — весной их корни менее активны.

Как глубоко сажать? Держите крону на уровне почвы (или на 1-2 см ниже) и делайте лунку широкой — корни у хост в основном расходятся в стороны.

В условиях Кемеровской области оптимальное "окно" для пересадки хост — конец августа и первая половина сентября. Правильная глубина посадки, широкая лунка, умеренный полив и мульчирование обеспечат спокойную зимовку и активный рост ваших хост уже следующей весной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет сладкой малины: сбалансированное удобрение, шпалеры и своевременное мульчирование почвы сегодня в 6:13

Вместо сладости — кислый сюрприз: что сделала малина и как её уговорить

Почему малина иногда радует лишь кислыми ягодами? Ошибки ухода, подкормка и простые приёмы, которые сделают урожай сладким.

Читать полностью » Агрономы напоминают: регулярный сбор кабачков продлевает плодоношение растений сегодня в 5:17

Маленький секрет, который делает урожай кабачков в два раза больше

Узнайте, как простое действие — регулярный сбор кабачков — может радикально изменить ваш урожай. Читайте секреты, которые помогут вам добиться успеха в садоводстве.

Читать полностью » После выращивания лука почва обедняется азотом и калием, поэтому нужен севооборот культур сегодня в 5:13

Лук высосал все соки из почвы: какие культуры спасут урожайность дачи

Узнайте, какие культуры лучше всего посадить после лука, чтобы восстановить почву и получить богатый урожай в новом сезоне.

Читать полностью » Агрономы предупреждают: помидоры и картофель рядом повышают риск фитофтороза сегодня в 4:35

Дружба на кухне — вражда в саду: пары-убийцы урожая

В вашем саду могут быть нежелательные соседи, способные сократить урожай. Узнайте, какие 6 пар растений стоит избегать для здорового урожая.

Читать полностью » Полностью бессемянных кабачков не существует, но гибриды дают плоды с почти незаметными семенами сегодня в 4:05

Овощ, который любит каждая хозяйка: какие сорта кабачков почти не имеют семян

Какие сорта кабачков и цукини дают плоды с минимальным количеством семян и чем они ценны для садоводов и кулинаров?

Читать полностью » Эксперт Таннер Митчелл: даже тенелюбивым растениям нужно минимум четыре часа света в день сегодня в 3:32

Спасение для спальни без света: растения, которые работают за вас

Теневыносливые растения способны украсить даже самые темные уголки вашего дома. Узнайте, как выбрать и ухаживать за ними, чтобы создать идеальный уют.

Читать полностью » Ранняя белокочанная капуста созревает за 70–120 дней и подходит для летних салатов сегодня в 3:05

Почему соседи едят свежую капусту уже в июне: проверенные сорта для дачи

Ранняя капуста радует быстрым урожаем и нежным вкусом, но требует внимательного выбора сорта. Как выбрать лучший вариант для своего огорода?

Читать полностью » Эксперты напоминают: прямое солнце вызывает ожоги на листьях каучукового дерева сегодня в 2:12

Хотели зелёный уголок, а получили осенний парк в квартире: фикус подаёт тревожный сигнал

Листья каучукового дерева желтеют? Узнайте о 6 основных причинах этого явления и как вернуть вашему фикусу здоровый вид! Советы по уходу и спасению.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хамедорея и рапис названы самыми неприхотливыми пальмами для квартиры
Авто и мото

Эксперт Васильев объяснил, почему моторы могут потреблять больше масла
Дом

Эксперты напомнили о правилах сертификации стройматериалов по Федеральному закону
ДФО

Доступ детей мигрантов в школы Владивостока ограничен из-за тестирования и документов
Красота и здоровье

Резкие изменения веса и усталость могут быть симптомами болезней — эндокринолог Зухра Павлова
Красота и здоровье

Диетолог Алвес: средняя обжарка кофе сохраняет больше антиоксидантов
Технологии

iPhone 17 Pro разрушился при падении, а iPhone Air сохранил работу — тест TechRax
Авто и мото

Автоэксперты при утере брелока новый комплект обойдётся до 100 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet