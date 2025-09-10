Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хосты
Хосты
© commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:19

Хосты живут по своим правилам: что сделать осенью, чтобы весной они взорвались зеленью

Осенью хосты подкармливают суперфосфатом, золой и сульфатом калия — советы садоводов

Весной хосты пробуждаются из земли в виде скрученных «свечек», которые быстро превращаются в пышные кусты. Это растение не требует чрезмерного ухода, но есть два периода, когда внимание садовода особенно важно: начало сезона и конец лета. Именно осенью хосты закладывают основу будущей красоты и готовятся к зимовке. Чтобы весной кусты были густыми и эффектными, а листья — крупными и здоровыми, стоит выполнить несколько простых шагов.

Обрезка цветоносов: залог силы растения

Цветы хосты не отличаются особой декоративностью. На фоне мощной зелени они смотрятся скромно, а после увядания лишь портят общий вид и продолжают тянуть питательные вещества из корневой системы. Поэтому в августе–сентябре все отцветшие стрелки лучше удалить секатором у основания. Это никак не навредит растению, напротив — корни окрепнут, и весной куст порадует пышным ростом.

Пересадка и деление: обновляем кусты

Со временем центр куста хосты уплотняется, листья мельчают, и декоративность теряется. Если растение растёт на одном месте больше пяти-шести лет, стоит провести деление. Для этого куст частично подкапывают или выкапывают полностью и делят на части. Каждую деленку с 2–3 розетками и корнями пересаживают в плодородную почву, добавляя перегной или компост. Осень подходит идеально: почва ещё тёплая, дожди помогают укоренению, а до морозов остаётся достаточно времени.

Подкормка для крепкого иммунитета

Хосты способны расти и без удобрений, но осенью подкормка поможет накопить силы для зимы. Используют составы с калием и фосфором, которые укрепляют корневую систему и способствуют формированию почек будущего сезона. Хорошо подходит древесная зола, суперфосфат, сульфат калия или борофоска. А вот азотные удобрения в конце лета вносить нельзя: они стимулируют рост зелени, которая всё равно погибнет при первых заморозках, ослабив растение.

Борьба со слизнями и улитками

Сочные листья хост — любимое лакомство слизней и улиток. В конце лета, когда стоит влажная и прохладная погода, они особенно активны. Чтобы защитить растения, используют препараты («Гроза» и аналоги), народные методы (зола, скорлупа, молотый перец), ловушки с квасом или пивом, а также ручной сбор. Хороший результат даёт мульчирование хвойным опадом — слизни избегают кислой и колючей подстилки.

Мульчирование: финальный этап

Мульча помогает удерживать влагу, защищает корни от перепадов температуры, улучшает почву и препятствует росту сорняков. Для хост используют хвойный опад, торф, компост или сухую траву. Но если осень выдалась дождливой, торопиться с укрытием не стоит: под влажным слоем может появиться плесень. В таком случае мульчировать лучше ближе к заморозкам.

Частые ошибки садоводов

Начинающие цветоводы нередко допускают одинаковые промахи. Сажают хосты на открытом солнце, где листья выгорают и теряют декоративность. Не делят кусты по много лет, в результате чего растения стареют и теряют красоту. Подкармливают азотом осенью, что ослабляет куст. Игнорируют слизней, и к сентябрю шикарные кусты превращаются в «решето». Также нередко оставляют засохшие цветоносы, из-за чего растение выглядит неухоженным.

Хосты в композициях

Эти растения хороши не только сами по себе, но и в сочетании с другими культурами. Они прекрасно смотрятся рядом с хвойниками, астильбой и папоротниками, создавая уголки, похожие на лесные. Отличное решение — сажать их рядом с лилиями и ирисами: когда цветы отцветают, хосты прикрывают увядающие кусты. А вдоль садовых дорожек они превращают обычную тропинку в изящную аллею.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осеннее внесение удобрений улучшает плодородие почвы — рекомендации агрономов сегодня в 8:21

Осеннее внесение удобрений улучшает плодородие почвы — рекомендации агрономов

Осень — лучшее время для восстановления плодородия земли. Узнайте, какие удобрения выбрать и как их правильно внести, чтобы весной получить щедрый урожай.

Читать полностью » Любители огородов отказались от брокколи из-за тли и белокрылки сегодня в 7:41

Овощи-обманщики: грядка полна хлопот, а в корзине пусто

Узнайте о пяти капризных растениях, которые разочаровали не одного садовода. Пора уходить от неудач и выбирайте лишь неприхотливые культуры.

Читать полностью » 3 культуры, которые дадут лучший урожай озимого лука: советы опытных огородников сегодня в 7:07

Три шага к богатому урожаю озимого лука: выбираем правильного предшественника

Узнайте, после каких культур нужно сажать озимый лук, чтобы получить богатый урожай. Ключевые правила севооборота для отличного роста лука. Что посеять перед озимым луком.

Читать полностью » Заболоченная почва вызывает гниль корней у хризантем — садоводы советуют дренаж сегодня в 6:34

Сырая земля — могила для корней: как хризантемы уходят раньше времени

Хризантемы требуют особого ухода. Узнайте, как выбрать место для их высадки, чтобы сохранить яркость и продлить цветение в осенний период!

Читать полностью » Раскрыт секрет бывалых огородников: что сделать с землёй перед посадкой свёклы осенью сегодня в 6:06

Забудьте про весеннюю суету: посадите свёклу сейчас и получите ранний урожай

Узнайте, как правильно посадить свёклу под зиму для получения раннего и богатого урожая. Секреты севооборота, подготовки почвы и мульчирования.

Читать полностью » Рододендроны и азалии нельзя обрезать в сентябре — они закладывают бутоны летом сегодня в 5:30

Секатор в сентябре лишает сад весенних красок: растения, которых нельзя трогать

Сентябрь — время обрезки, но не для всех растений. Узнайте, какие культуры стоит оставить в покое, чтобы сохранить цветение и здоровье вашего сада.

Читать полностью » Секрет богатого урожая: делаем торфяные таблетки самостоятельно дома сегодня в 5:06

В 2 раза дешевле и в 3 раза лучше: мастерим торфяные таблетки дома — урожай поразит воображение

Узнайте, как самостоятельно сделать торфяные таблетки для рассады. Простой и экономичный способ с использованием кокосового субстрата. Выращивание крепкой рассады станет проще!

Читать полностью » Осенью креповый мирт перестают подкармливать, чтобы побеги успели окрепнуть сегодня в 4:26

Осень решает судьбу мирта: весной он либо оживёт, либо превратится в сухой куст

Осень - критически важный период для крепового мирта! Откройте 7 секретов, как обеспечить его здоровье и цветение на следующий год.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение
Спорт и фитнес

Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины
Еда

Кулинары рекомендуют салат Оливье с говяжьим языком для праздничного стола
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Красота и здоровье

Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи
Наука

Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков
Дом

Основные промахи при подборе освещения в детской комнате
Красота и здоровье

Тату и онкология: датские ученые бьют тревогу из-за рисков, связанных с татуировками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet