Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хосты
Хосты
© Own work by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:21

Хоста за тысячи рублей не растёт? Не спешите паниковать — причина в самом растении

Голубые и жёлтые хосты меняют цвет в зависимости от освещения

Хоста давно считается "растением для ленивых" — мол, посадил и забыл. Но любой, кто хоть раз покупал дорогой сорт за несколько тысяч рублей, знает: всё не так просто.

Разберём главные трудности, с которыми сталкиваются садоводы, и объясним, когда паниковать, а когда просто подождать.

Проблема 1. Хосты не растут

Чаще всего "тормозят" растения из питомников. Это меристемные хосты, выращенные в лабораториях. Первые 2-3 года они сидят с одной-двумя розетками и не набирают массу.

Это нормально: у них ещё нет полноценного корневища. Как только оно сформируется, рост пойдёт в разы быстрее.

Что делать? Набраться терпения. Ускорить процесс невозможно.

Проблема 2. Хоста не того цвета

Сорт "Фрэнсис Вильямс" пару лет может быть совсем не голубым и без фактуры. Плюс важен свет:

  • голубые хосты на солнце зеленеют;

  • жёлтые в густой тени становятся зелёными.

Что делать? Подобрать место или просто подождать взросления растения.

Проблема 3. Хосты разрастаются слишком сильно

После 5-6 лет кусты начинают лезть друг на друга.

Решения:

  • сразу сажать на нужном расстоянии;

  • пересаживать через несколько лет;

  • "подрезать лопатой" осенью, уменьшая размер куста.

Для контейнерных хост — регулярное деление и замена почвы.

Проблема 4. Слизни и улитки

У хост почти нет болезней и вредителей, но слизни — настоящая беда.

Рабочий метод: препараты с метальдегидом. Их рассыпают несколько раз за сезон по всей клумбе.

Дополнительно

  • Чёрные пятна на листьях — септориоз, поможет любой фунгицид.

  • Подгорание на солнце? Просто смените место.

  • На зиму укрывать не нужно. Листья убирают, когда высохнут.

  • Весной ростки могут выходить очень поздно — не ковыряйте землю, чтобы их не повредить.

Хоста действительно одно из самых живучих растений: даже из обрывка корня вырастет новый куст. Но чтобы она радовала цветом и формой, важно знать её "капризы" и вовремя помогать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральное корнеобразование растений: пошаговое применение картофельного сока для укоренения черенков сегодня в 5:21

Черенки пускают корни в 2 раза быстрее — волшебный рецепт наших бабушек, о котором молчат питомники

Как использовать картофельный сок как мощный натуральный стимулятор роста растений. Проверенные методы укоренения черенков, экологичный подход и повышение урожайности на вашем участке.

Читать полностью » Почему домашние помидоры теряют вкус: 7 главных ошибок дачников сегодня в 4:50

Ключевые ошибки, влияющие на вкус помидоров: 6 советов от специалистов

Почему помидоры теряют вкус? Узнайте 7 причин и секретов от экспертов, чтобы получить сладкий урожай, и как избежать распространенных ошибок.

Читать полностью » Как защитить растения от жары: проветривание, побелка и мульчирование в теплице сегодня в 4:21

Хитрость со стаканом: почему опытные дачники ставят ёмкости с водой на ночь в парник

Узнайте, как защитить теплицу от перегрева: 6 эффективных методов снижения температуры на 8-10°C. Проветривание, ёмкости с водой, побелка стен и туманообразование предотвратят гибель растений и пустоцветы даже в 40-градусную жару.

Читать полностью » Как правильно выращивать петунии: рекомендации садоводов по посадке и уходу сегодня в 3:47

Пышное цветение гарантировано: раскройте секреты посадки петуний – советы опытных садоводов

Петунии – яркие цветы для сада и балкона. Узнайте, как правильно посадить петунии весной, какой уход нужен и какие сорта выбрать для обильного цветения.

Читать полностью » Пластиковая бутылка и забродивший сок: рецепт экологичной борьбы с вредителями сегодня в 3:21

Бабушкин метод против ос: три компонента из холодильника превратят бутылку в смертельную ловушку

Узнайте, как за 10 минут создать эффективную ловушку для ос из пластиковой бутылки. Безопасный метод с медом и мылом защитит виноград на 70% и сохранит экологичность урожая.

Читать полностью » Недостаток солнца у томатов приводит к отсутствию цветков — данные ботаников сегодня в 2:45

Томаты бастуют: раскройте тайну отсутствия цветения и соберите богатый урожай

Томаты не цветут? Узнайте о ключевых факторах, влияющих на цветение томатов, таких как освещение, климат и севооборот, и получите полезные советы для богатого урожая.

Читать полностью » Три поколения плодожорки за сезон: как сохранить урожай с ранней весны до заморозков сегодня в 2:03

Они ненавидят эту траву: кладу под деревьями простой сорняк — урожай сохранён до последней сливы

Как победить плодожорку: тройная обработка деревьев, феромонные ловушки и биопрепараты. Учёные раскрыли схему защиты урожая от гусениц с весны до осени. Секреты японских и европейских методов.

Читать полностью » 5 секретов полива томатов: как часто и когда поливать для богатого урожая сегодня в 1:40

Помидоры будут лопаться от сока: раскроем секрет полива – вот что нужно знать

Узнайте главные секреты полива томатов для богатого урожая. Как часто поливать, какую воду использовать и как избежать распространенных ошибок при выращивании томатов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Кашух: салаты с майонезом и свежие ягоды опасны для школьного полдника
Туризм

Что нужно спланировать для самостоятельного путешествия
Спорт и фитнес

Грязная спортивная одежда повышает риск инфекций — дерматолог UCLA Солеймани
Садоводство

Метельчатая гортензия и камелия — секреты выращивания от садоводов
Наука и технологии

Чудо инженерной мысли: 672-тонная церковь Кируна – Кирка сменила местоположение
Наука и технологии

Химики из Базельского университета создали инновационную молекулу, имитирующую процессы фотосинтеза растений
ДФО

Более 7000 первоклассников получат школьные наборы в четырех регионах России
Авто и мото

Кондиционер в машине увеличивает расход топлива на 10–20% — данные ONSV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru