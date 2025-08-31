Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:41

Когда земля становится врагом: как выбрать место для хост и не ошибиться

Для хостов опасны сырая почва, полуденное солнце и вредители

Хосты — любимцы многих дачников: неприхотливые многолетники с крупной декоративной листвой оживляют тенистые уголки сада и возвращаются из года в год без лишних хлопот. Их используют как бордюрные растения, почвопокровные или наполняющие композиции, пока другие культуры только набирают цвет. Но даже эти выносливые зелёные "труженики" могут погибнуть, если посадить их в неподходящих условиях.

Специалисты отмечают пять мест, которых стоит избегать, если вы хотите видеть хосты здоровыми и пышными.

Полное солнце

Хосты любят тень и плохо переносят яркое солнце. Некоторые сорта вроде Francee, August Moon или Sun Power могут выдержать несколько часов утренних лучей: их жёлтая и пёстрая окраска держится именно благодаря свету. Синие и зелёные разновидности, наоборот, нуждаются в тени, а ароматные (Guacamole, Royal Standard) требуют чуть больше солнца для хорошего цветения.

Однако знойное полуденное солнце противопоказано всем хостам: листья получают ожоги. В тёплых регионах им потребуется больше влаги и густая тень, иначе растения пострадают от жары. Если куст оказался под палящими лучами, его лучше пересадить в прохладное место.

Сырая почва

Для нормального развития хостам нужна рыхлая, богатая органикой земля с хорошим дренажом. Сырая почва или тяжёлая глина задерживают влагу и приводят к загниванию корней. Чтобы избежать проблем, в посадочную яму советуют добавлять песок или компост для улучшения структуры грунта.

Зоны вредителей

Эти растения часто страдают от непрошеных гостей. Олени и кролики способны полностью уничтожить клумбу, если не оградить её забором, сеткой или не использовать специальные отпугиватели. Некоторые садоводы сажают рядом пахучие культуры — например, лук или лаванду, — чтобы снизить риск. Но даже это не всегда спасает, если зверь голоден.

Есть и мелкие враги: слизни, тля, долгоносики, жуки, кузнечики. Их присутствие выдают дыры и рваные края на листьях. В таких случаях применяют инсектицидные средства или масло нима.

Сухая почва

Хосты предпочитают постоянную влажность и плохо развиваются в засушливом климате. Первые недели после посадки особенно важен обильный полив. В среднем растениям требуется около 2,5 см воды в неделю. Лучше поливать реже, но глубоко, чем понемногу каждый день.

Сигналом недостатка влаги становятся бурые края листьев. На песчаных почвах, где вода уходит слишком быстро, рекомендуется вносить компост, чаще поливать и обязательно использовать мульчу. Среди более стойких к засухе сортов выделяют Halcyon и Blue Angel.

Контейнеры

Выращивание в горшках имеет свои плюсы: растения можно переставить в более подходящее место. Но специалисты советуют держать в контейнерах только компактные сорта. Крупные и быстрорастущие хосты со временем начинают страдать от недостатка места и риска корневой гнили. Кроме того, почва в горшках пересыхает быстрее, что делает уход более трудоёмким.

