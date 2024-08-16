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В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу
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В одной из европейских стран первыми вводят обязательную военную службу

В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу

Хорватия с 1 января 2025 года введет в стране обязательную военную службу. Об этом сообщил глава Минобороны страны Иван Анушич. Он объяснил такое решение глобальной ситуацией в сфере безопасности.

"Военная служба будет длиться два месяца, [призыв] начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все, о чем ранее сообщали общественности", — заявил хорватский министр обороны.

Он также подчеркнул, что материальные условия от солдат до офицеров улучшили за счет повышения заработных плат и других государственных выплат. Он понадеялся, что в будущем у республики гораздо лучше, сильнее и качественнее будет имидж армии.

Кроме того, Анушич добавил, что провел беседу с министром финансов Хорватии, во время которой они пришли к выводу, что в модернизации и оснащении армии нет места для экономии.

Фото: pxhere.com

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