Что скрывает хрен: листья полезнее корня

Хрен мы привыкли видеть в роли острой приправы, но на самом деле и его листья способны принести немало пользы. Ботву используют не только в кулинарии, но и в саду — как удобрение, защиту от вредителей и даже средство от болезней растений.

Натуральное удобрение

Листья хрена богаты питательными веществами. Из них готовят настой, который укрепляет иммунитет культур и ускоряет их рост.

Измельчённую ботву заливают тёплой водой (1:5).

Настаивают 5 дней.

Перед использованием разбавляют (1 часть настоя на 10 литров воды).

Борьба с насекомыми

Резкий аромат хрена отпугивает тлю и гусениц. Чтобы сделать натуральный репеллент, достаточно:

200 г листьев залить литром горячей воды,

настоять сутки,

опрыскать растения полученным раствором.

Мульчирование почвы

Высушенные листья подходят для мульчи.

Слой 5-7 см удерживает влагу,

препятствует росту сорняков,

улучшает структуру почвы и насыщает её органикой.

По мере разложения мульчу обновляют.

Профилактика болезней

Настой из ботвы помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями (фузариоз, фитофтороз, кладоспориоз).

На одну часть листьев берут 4 части воды.

Настаивают 3 дня.

Процеживают и опрыскивают растения.

Заготовки на зиму

Листья хрена добавляют в банки при консервировании. Они:

придают соленьям пикантный вкус,

предотвращают появление плесени,

продлевают срок хранения.

Несколько листочков в банке с огурцами, томатами или капустой делают заготовки более ароматными и устойчивыми к порче.

Итог

Ботва хрена — универсальный помощник для дачи и кухни. Она улучшает почву, защищает растения и делает заготовки вкуснее и надёжнее.