Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хрен
Хрен
© creativecommons.org by SuSanA Secretariat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:17

Что скрывает хрен: листья полезнее корня

Листья хрена помогают бороться с тлей, грибковыми болезнями и улучшают почву

Хрен мы привыкли видеть в роли острой приправы, но на самом деле и его листья способны принести немало пользы. Ботву используют не только в кулинарии, но и в саду — как удобрение, защиту от вредителей и даже средство от болезней растений.

Натуральное удобрение

Листья хрена богаты питательными веществами. Из них готовят настой, который укрепляет иммунитет культур и ускоряет их рост.

  • Измельчённую ботву заливают тёплой водой (1:5).
  • Настаивают 5 дней.
  • Перед использованием разбавляют (1 часть настоя на 10 литров воды).

Борьба с насекомыми

Резкий аромат хрена отпугивает тлю и гусениц. Чтобы сделать натуральный репеллент, достаточно:

  • 200 г листьев залить литром горячей воды,
  • настоять сутки,
  • опрыскать растения полученным раствором.

Мульчирование почвы

Высушенные листья подходят для мульчи.

  • Слой 5-7 см удерживает влагу,
  • препятствует росту сорняков,
  • улучшает структуру почвы и насыщает её органикой.

По мере разложения мульчу обновляют.

Профилактика болезней

Настой из ботвы помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями (фузариоз, фитофтороз, кладоспориоз).

  • На одну часть листьев берут 4 части воды.
  • Настаивают 3 дня.
  • Процеживают и опрыскивают растения.

Заготовки на зиму

Листья хрена добавляют в банки при консервировании. Они:

  • придают соленьям пикантный вкус,
  • предотвращают появление плесени,
  • продлевают срок хранения.

Несколько листочков в банке с огурцами, томатами или капустой делают заготовки более ароматными и устойчивыми к порче.

Итог

Ботва хрена — универсальный помощник для дачи и кухни. Она улучшает почву, защищает растения и делает заготовки вкуснее и надёжнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фаленопсис зацветет снова: создаём идеальные условия для обильного роста сегодня в 16:19

Фаленопсис в панике выбросит бутоны: избавьтесь от этой распространенной ошибки в уходе

Узнайте, как простимулировать повторное цветение орхидеи фаленопсис! Секреты температурного режима, освещения и полива для обильного и яркого цветения.

Читать полностью » Кожура фруктов и овощей названа бесплатным удобрением для сада сегодня в 16:11

Золото на кухне: кожура, которую выбрасывают все, спасает урожай без химии

Секрет пышного цветения часто скрывается в простых вещах. Узнайте, какие кухонные отходы можно превратить в бесплатное удобрение для сада.

Читать полностью » 7 ошибок в уходе приводят к сухим листьям комнатных растений – как спасти ситуацию сегодня в 15:19

Цветоводы в панике: 7 неожиданных причин сухих кончиков листьев – не допустите этого

Сохнут кончики листьев у комнатных растений? Узнайте о 5 ключевых причинах: от жесткой воды до неправильного полива. Советы по спасению и уходу за вашими растениями.

Читать полностью » В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива сегодня в 14:13

Хотели зелёный ковёр, а получили жёлтые проплешины — типичная ошибка камчатцев

Газон без забот — мечта многих. На Камчатке она ближе, чем кажется: секреты выбора растений и хитрости ухода сведут хлопоты к минимуму.

Читать полностью » Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта сегодня в 14:03

Этот копеечный свет творит чудеса с рассадой: раскройте секрет обильного урожая

Раскрываем секреты экономии при выращивании рассады. Самодельные кассеты, грунт, освещение, фитильный полив и закаливание - залог богатого урожая с минимальными затратами!

Читать полностью » Патио стало популярным элементом загородных участков в Тамбовской области сегодня в 13:11

Всего несколько шагов — и двор превращается в место притяжения для семьи: чем патио покорило тамбовчан

Узнайте, как создать патио своими руками в Тамбовской области. Пошаговая инструкция и советы по выбору материалов для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Читать полностью » Как мульчирование почвы улучшает структуру, сохраняет влагу и увеличивает урожайность сегодня в 13:03

Тепло зимой, прохлада летом: мульча – ваш личный климат-контроль для растений!

Узнайте о ключевых преимуществах мульчирования почвы для здоровья растений и увеличения урожая. Секреты защиты от сорняков, сохранения влаги и улучшения структуры земли.

Читать полностью » Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха сегодня в 12:41

Красивый цветок сегодня, безжизненный стебель завтра: к чему приводит ошибка в поливе

Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев? Вовсе не из-за нехватки воды. Причина неожиданная — и решение проще, чем кажется.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона
ЮФО

Учёные КФУ: глобальное потепление изменяет экосистемы Крыма и расширяет ареалы южных животных
Дом

Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью
Красота и здоровье

Врач Яковлева назвала главные причины седины у молодых — стресс, питание и гормоны
Красота и здоровье

Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru