Выбрасывать нельзя использовать: разбираемся, почему листья хрена бесценны

Хрен - популярная корнеплодная культура, выращиваемая во многих огородах. Большинство садоводов используют только его корни, а листву выбрасывают, считая её бесполезным отходом. Между тем, листья хрена также обладают ценными свойствами и могут с большой пользой применяться в хозяйстве. Давайте рассмотрим, почему выбрасывать их не стоит.

Питательная ценность листьев хрена

Листья хрена содержат не меньше полезных веществ, чем его корни. В их составе присутствуют:

витамины C, B1, B2, A, PP и другие. Они обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают иммунитет;

минеральные вещества: калий, кальций, железо, фосфор, магний и др. Необходимые для здоровья человека;

эфирные масла, горчичные вещества и другие активные компоненты. Обусловливают полезные свойства листьев.

По содержанию ряда важных питательных веществ листва хрена превосходит даже его корни. Поэтому она вполне может использоваться в пищу и в качестве ценного сырья.

Применение листьев хрена

Помимо пищевого применения, листья хрена могут найти множество других полезных применений:

Лечебные свойства. Их используют в народной медицине при лечении простудных заболеваний, ревматизма, подагры и других недугов.

Косметология. Листья хрена входят в состав масок, кремов и прочих косметических средств благодаря способности улучшать кровообращение и омолаживать кожу.

Удобрение. Измельченную ботву можно использовать для компостирования или вносить в почву в качестве органического удобрения.

Корм для животных. Листья хрена охотно поедают птицы, кролики и другие домашние питомцы.

Природный инсектицид. Ботву хрена можно применять для отпугивания вредителей с огорода.

Таким образом, листья хрена являются ценным сырьём, которое не следует выбрасывать. Используйте их с пользой для здоровья, красоты, сада и огорода!

Фото: Bogdan.