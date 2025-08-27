Август — время хрена: одна заготовка превращает зиму в праздник вкуса
Август — самое подходящее время для заготовки хрена. Именно сейчас его корни накапливают максимум пользы и становятся особенно сочными. У опытных огородников это обязательная часть сезонных работ: кто-то хранит хрен в свежем виде, кто-то сушит или замораживает, а многие готовят острые и пряные заготовки, которые прекрасно согревают зимой.
Полезные свойства хрена
Этот острый корень ценится не только за вкус, но и за лечебные качества. В нём содержатся:
-
витамины С, Е, РР и группы В;
-
микроэлементы (железо, фосфор, калий);
-
эфирные масла и фитонциды;
-
природный антибиотик — лизоцим.
Хрен укрепляет иммунитет, помогает при простудах и кашле, улучшает пищеварение и защищает организм от авитаминоза в зимний период.
Как хранить свежие корни
-
В погребе. Корни раскладывают в деревянные ящики, пересыпая влажным песком или торфом. Важно поддерживать температуру +1…+3 °С и слегка увлажнять песок. Так хрен хранится до года.
-
В холодильнике. Очищенные и подсушенные корни можно держать в пакетах до трёх месяцев.
-
На балконе. При температуре от 0 до +5 °С хрен удобно хранить в ящиках с песком слоями.
Заморозка
Для заморозки корни моют, сушат, очищают и измельчают кусочками или натирают. Заготовку раскладывают по пакетам или контейнерам и отправляют в морозильник. Срок хранения — до года.
Сушка
Корни нарезают ломтиками 2-5 мм и сушат в духовке или электросушилке. Высушенный хрен можно хранить ломтиками или смолоть в порошок — получится универсальная приправа.
Заготовки с хреном
Тертый хрен с уксусом и солью
- 250 г корня;
- 1 ч. ложка соли;
- 4 ст. ложки сахара;
- 110 мл уксуса 9%;
- 120 мл кипячёной воды. Измельчённый хрен смешивают со специями, выдерживают 2 часа и раскладывают по банкам. Хранить в холодильнике.
Аджика с хреном (горлодёр, хреновина)
- 2 кг томатов;
- 220 г хрена;
- 200 г чеснока;
- 1 ст. ложка соли;
- 80 г сахара;
- 90 мл уксуса 9%. Всё измельчить, перемешать и хранить в банках в холодильнике.
Маринованный хрен
- 700 г корней;
- 250 мл винного уксуса;
- по 1 ст. ложке соли и сахара;
- 400 мл кипятка. Хрен заливают кипятком, остужают, измельчают и смешивают со специями. Заготовку закатывают в банки.
Августовская заготовка хрена — это гарантия, что зимой на столе всегда будет острая приправа к мясу, рыбе или борщу. Хранить корни можно по-разному: свежими, замороженными, сушёными или в виде домашних заготовок. Такой
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru