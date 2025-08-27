Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:03

Август — время хрена: одна заготовка превращает зиму в праздник вкуса

Август назван лучшим временем для заготовки хрена

Август — самое подходящее время для заготовки хрена. Именно сейчас его корни накапливают максимум пользы и становятся особенно сочными. У опытных огородников это обязательная часть сезонных работ: кто-то хранит хрен в свежем виде, кто-то сушит или замораживает, а многие готовят острые и пряные заготовки, которые прекрасно согревают зимой.

Полезные свойства хрена

Этот острый корень ценится не только за вкус, но и за лечебные качества. В нём содержатся:

  • витамины С, Е, РР и группы В;

  • микроэлементы (железо, фосфор, калий);

  • эфирные масла и фитонциды;

  • природный антибиотик — лизоцим.

Хрен укрепляет иммунитет, помогает при простудах и кашле, улучшает пищеварение и защищает организм от авитаминоза в зимний период.

Как хранить свежие корни

  • В погребе. Корни раскладывают в деревянные ящики, пересыпая влажным песком или торфом. Важно поддерживать температуру +1…+3 °С и слегка увлажнять песок. Так хрен хранится до года.

  • В холодильнике. Очищенные и подсушенные корни можно держать в пакетах до трёх месяцев.

  • На балконе. При температуре от 0 до +5 °С хрен удобно хранить в ящиках с песком слоями.

Заморозка

Для заморозки корни моют, сушат, очищают и измельчают кусочками или натирают. Заготовку раскладывают по пакетам или контейнерам и отправляют в морозильник. Срок хранения — до года.

Сушка

Корни нарезают ломтиками 2-5 мм и сушат в духовке или электросушилке. Высушенный хрен можно хранить ломтиками или смолоть в порошок — получится универсальная приправа.

Заготовки с хреном

Тертый хрен с уксусом и солью

  • 250 г корня;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 4 ст. ложки сахара;
  • 110 мл уксуса 9%;
  • 120 мл кипячёной воды. Измельчённый хрен смешивают со специями, выдерживают 2 часа и раскладывают по банкам. Хранить в холодильнике.

Аджика с хреном (горлодёр, хреновина)

  • 2 кг томатов;
  • 220 г хрена;
  • 200 г чеснока;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 80 г сахара;
  • 90 мл уксуса 9%. Всё измельчить, перемешать и хранить в банках в холодильнике.

Маринованный хрен

  • 700 г корней;
  • 250 мл винного уксуса;
  • по 1 ст. ложке соли и сахара;
  • 400 мл кипятка. Хрен заливают кипятком, остужают, измельчают и смешивают со специями. Заготовку закатывают в банки.

Августовская заготовка хрена — это гарантия, что зимой на столе всегда будет острая приправа к мясу, рыбе или борщу. Хранить корни можно по-разному: свежими, замороженными, сушёными или в виде домашних заготовок. Такой

