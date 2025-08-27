Август — время хрена: одна заготовка превращает зиму в праздник вкуса

Август — самое подходящее время для заготовки хрена. Именно сейчас его корни накапливают максимум пользы и становятся особенно сочными. У опытных огородников это обязательная часть сезонных работ: кто-то хранит хрен в свежем виде, кто-то сушит или замораживает, а многие готовят острые и пряные заготовки, которые прекрасно согревают зимой.

Полезные свойства хрена

Этот острый корень ценится не только за вкус, но и за лечебные качества. В нём содержатся:

витамины С, Е, РР и группы В;

микроэлементы (железо, фосфор, калий);

эфирные масла и фитонциды;

природный антибиотик — лизоцим.

Хрен укрепляет иммунитет, помогает при простудах и кашле, улучшает пищеварение и защищает организм от авитаминоза в зимний период.

Как хранить свежие корни

В погребе. Корни раскладывают в деревянные ящики, пересыпая влажным песком или торфом. Важно поддерживать температуру +1…+3 °С и слегка увлажнять песок. Так хрен хранится до года.

В холодильнике. Очищенные и подсушенные корни можно держать в пакетах до трёх месяцев.

На балконе. При температуре от 0 до +5 °С хрен удобно хранить в ящиках с песком слоями.

Заморозка

Для заморозки корни моют, сушат, очищают и измельчают кусочками или натирают. Заготовку раскладывают по пакетам или контейнерам и отправляют в морозильник. Срок хранения — до года.

Сушка

Корни нарезают ломтиками 2-5 мм и сушат в духовке или электросушилке. Высушенный хрен можно хранить ломтиками или смолоть в порошок — получится универсальная приправа.

Заготовки с хреном

Тертый хрен с уксусом и солью

250 г корня;

1 ч. ложка соли;

4 ст. ложки сахара;

110 мл уксуса 9%;

120 мл кипячёной воды. Измельчённый хрен смешивают со специями, выдерживают 2 часа и раскладывают по банкам. Хранить в холодильнике.

Аджика с хреном (горлодёр, хреновина)

2 кг томатов;

220 г хрена;

200 г чеснока;

1 ст. ложка соли;

80 г сахара;

90 мл уксуса 9%. Всё измельчить, перемешать и хранить в банках в холодильнике.

Маринованный хрен

700 г корней;

250 мл винного уксуса;

по 1 ст. ложке соли и сахара;

400 мл кипятка. Хрен заливают кипятком, остужают, измельчают и смешивают со специями. Заготовку закатывают в банки.

Августовская заготовка хрена — это гарантия, что зимой на столе всегда будет острая приправа к мясу, рыбе или борщу. Хранить корни можно по-разному: свежими, замороженными, сушёными или в виде домашних заготовок. Такой