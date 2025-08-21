Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:45

Подписка на мощность: владельцам Volkswagen придётся платить даже за свои "лошади"

Volkswagen ввёл подписку на прибавку мощности для ID.3 в Великобритании

Подписки уже добрались почти до всего — от сериалов до бытовой техники. Теперь очередь за автомобилями. В Великобритании владельцам Volkswagen ID.3 предложили странную услугу: платить ежемесячно за дополнительные 27 лошадиных сил.

Как это работает

  • Цена подписки — 22,30 долларов в месяц.
  • Альтернатива: единоразовый платёж 878 долларов, и мощность разблокируется навсегда.
  • В "базе" ID.3 регистрируется с 228 л. с., но фактически владельцы без подписки получают только 201 л. с.
  • Это влияет даже на страховку: тарифы считаются от заявленной мощности, а доступ к ней даётся лишь после доплаты.
  • Помимо прироста мощности, крутящий момент поднимается со 195 Нм до 228 Нм. При этом Volkswagen уверяет: запас хода остаётся неизменным.

Почему это настораживает

ID.3 нельзя назвать дешёвым — стартовая цена в Великобритании составляет около 41 770 долларов. Прибавьте платную опцию, и выходит ещё дороже. А ведь есть и более "горячая" версия GTX на 320 л. с., которая стоит на 21 600 долларов дороже. Итого около 63 000 долларов за компактный электромобиль.

Журналисты справедливо отмечают: подобные практики превращаются в ловушку для покупателей. Это не премиальный Mercedes или BMW, но политика почти та же.

Что дальше?

Скандал вокруг BMW и их "подписки на подогрев сидений" показал: громкое недовольство способно заставить автопроизводителей отступить. Но лишь временно. Похоже, концерны просто ждут момента, когда клиенты привыкнут к тому, что всё в машине — от мощности до комфорта — можно будет получить только через ежемесячные платежи.

