Как конина стала жертвой исторических катаклизмов: эмоциональный взгляд на венгерскую кухню

Задумывались ли вы, как исторические события могут повлиять на привычки в питании целого народа? Исследования археологов показали, что конина на протяжении веков была важной частью рациона венгров, и только после монгольского вторжения ситуация кардинально изменилась.

Конина в средневековом рационе

Археологи, изучившие пищевые отходы из 198 средневековых памятников Европы, обнаружили, что конина оставалась значимой частью питания венгров на протяжении почти 250 лет после христианизации страны. Ситуация изменилась лишь после монгольского вторжения, когда количество лошадей резко сократилось, а их ценность возросла. В это время местные жители стали предпочитать другое мясо, в частности, свинину.

Конина имеет долгую историю потребления, начиная с эпохи палеолита, когда охотники-собиратели и земледельцы активно использовали её в своем рационе. Находки из памятника Солютре во Франции, где археологи обнаружили останки тысяч лошадей, ярко иллюстрируют эту практику.

Однако в Средние века потребление конины в Европе значительно снизилось. Хотя христианство не запрещает есть это мясо, некоторые источники указывают на его нежелательность. Например, римские папы Григорий III и Захарий предостерегали от употребления конины как "нечистой" пищи в своих письмах к миссионеру Бонифацию.

Исследование венгерской кухни

Исследование, проведенное Ласло Бартошиэицем из Стокгольмского университета и Эрикой Галь из Центра гуманитарных исследований в Будапеште, показало, что конина оставалась популярной в средневековой Венгрии. Ученые проанализировали пищевые отходы, собранные из 198 археологических памятников, расположенных как в Венгрии, так и в соседних странах.

После прихода мадьяр-завоевателей в конце IX века лошади занимали заметное место в рационе местных жителей. Доля костей лошадей превышала 10% в многих находках. Даже после начала христианизации в 1000 году, конина не теряла своей популярности.

Падение популярности конины

Однако к середине XIII века, после монгольского вторжения, количество лошадиных костей среди пищевых отходов заметно сократилось. Это связано не только с уменьшением населения, но и с тем, что лошади стали цениться как военные трофеи. Письменные источники того времени подтверждают, что лошади уже не рассматривались как пищевой ресурс.

После монгольского вторжения конина встречалась в основном в поселениях, находившихся под влиянием куманов — кочевников, переселившихся в Венгрию. В то же время, при короле Бела IV, который правил с 1235 по 1270 год, германоязычные жители и евреи, получившие привилегии, обычно избегали употребления конины. К середине XVI века, во времена османского владычества, конина окончательно исчезла из рациона местных жителей.

История венгерского питания — это яркий пример того, как внешние факторы могут изменить привычки целого народа. Конина, некогда неотъемлемая часть рациона, уступила место другим видам мяса, и это изменение стало отражением исторических катаклизмов.