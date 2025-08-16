Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Davide italy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:20

От алтаря до котла: неожиданные пищевые традиции средневековой Европы

Монголы изменили кулинарные традиции Венгрии, уничтожив поголовье лошадей в XIII веке

Знаете ли вы, что конина была неотъемлемой частью рациона венгров даже после принятия христианства? Однако после монгольского вторжения все изменилось.

Исторический контекст

Археологи провели анализ пищевых остатков из 198 средневековых памятников и выяснили, что на протяжении почти двух с половиной веков после христианизации Венгрии конина оставалась важным элементом питания местных жителей. Но с приходом монголов ситуация кардинально изменилась. Падение численности лошадей и изменение предпочтений в питании привели к тому, что конина утратила свою популярность.

С начала палеолита конина играла ключевую роль в жизни охотников и земледельцев. Например, на памятнике Солютре во Франции археологи нашли останки тысяч лошадей, которые были добыты кроманьонцами.

Однако в Средние века ситуация изменилась. Несмотря на отсутствие прямых запретов в христианстве, некоторые папы, такие как Григорий III и Захарий, предостерегали от употребления конины, считая её "нечистой".

Исследование венгерских археологов

Ласло Бартошиэиц из Стокгольмского университета и его коллега Эрика Галь из Центра гуманитарных исследований в Будапеште провели исследование, чтобы выяснить, как часто венгры ели конину. Они проанализировали пищевые отходы из 198 археологических памятников, находящихся в Венгрии и соседних странах.

Данные показали, что после прихода мадьяр-завоевателей в конце IX века лошади занимали заметное место в рационе местных жителей. В начале христианизации около 1000 года нашей эры конина по-прежнему оставалась популярной.

Изменения после монгольского вторжения

Однако к середине XIII века доля лошадиных останков в пищевых отходах резко сократилась. Это совпало с монгольским вторжением, которое привело не только к сокращению населения, но и к уменьшению поголовья лошадей. Письменные источники того времени подтверждают, что лошади стали цениться не как пищевой ресурс, а как военные трофеи.

После монгольского вторжения конина продолжала встречаться в рационе, но в основном в поселениях, находившихся под влиянием кочевников. В то же время, при правлении короля Бела IV, германоязычные и еврейские общины начали избегать употребления конины. К середине XVI века, во времена османского владычества, конина окончательно вышла из употребления даже в сельских районах.

