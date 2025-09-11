Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Mikel Ortega from Errenteria, Basque Country, Spain, with a retouche by Richard Bartz. See the original file here. is licensed under CC BY-SA 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:18

Слабое зрение — не помеха: почему лошади запоминают лица лучше, чем кажется

Учёные из Франции доказали, что лошади запоминают лица людей на месяцы

Лошадь — животное с особой памятью, и многие всадники хотя бы раз задавались вопросом: сможет ли их конь узнать хозяина после долгой разлуки. Если да, то каким образом — по голосу, запаху или лицу? Исследования последних лет помогают дать ответ на эти вопросы.

Первые попытки изучить память лошадей

В 2010 году американская исследовательница Шерил Стоун опубликовала работу, где проверяла, способны ли лошади различать человеческие лица по фотографиям. Животным показывали два портрета и предлагали "коснуться" носом изображения одного и того же человека для получения лакомства. Результаты оказались неоднозначными: часть лошадей успешно справлялась, но другие не проявляли интереса или делали выбор наугад. Несмотря на возможные погрешности, эксперимент показал, что лошади действительно могут узнавать лица, хотя тогда это ещё требовало подтверждений.

Эксперименты с интерактивными экранами

Через десять лет французские учёные решили продолжить эту линию исследований. Совместно с коллегами из разных областей они разработали сенсорные экраны, с которыми могли взаимодействовать разные животные — от форели до кур и лошадей. Сначала животных учили различать простые фигуры, однако лошадям задача показалась скучной: обучение шло медленно или не давало результата. Тогда исследователи заменили абстрактные изображения на фотографии людей.

Благодаря терпеливой работе дрессировщицы Селин Перис удалось добиться прогресса: одиннадцать лошадей выучили четыре "незнакомых" лица, которые регулярно появлялись на экране. После нескольких сеансов животные безошибочно узнавали эти изображения, что стало основой для следующего этапа.

Узнавание знакомых людей

Когда лошади поняли принцип игры, им показали фотографии тех, кто ухаживал за ними ежедневно. Для чистоты опыта рядом всегда был портрет незнакомца. Результаты оказались однозначными: животные уверенно выбирали лицо своего конюха. Более того, они опознали и стажёров, которых видели всего один раз шесть месяцев назад.

Так учёные получили доказательства того, что лошади не только различают человеческие лица, но и хранят воспоминания о людях на протяжении долгого времени.

Проверка гипотез: что именно они запоминают?

Чтобы выяснить, какие черты оказываются решающими, исследователи изменили фотографии: участники эксперимента примерили парики, очки, перекрасили волосы. Лошадям также показывали лица в чёрно-белом формате и в профиль. Казалось бы, такие преобразования должны были сбить животных с толку, но этого не произошло: они продолжали уверенно распознавать знакомых людей.

Вывод оказался неожиданным: лошади формируют целостный образ лица, а не ориентируются на один признак — например, на цвет волос или форму глаз.

От фото к реальности

Чтобы окончательно убедиться в результатах, организовали проверку в конюшне. Женщины, чьи портреты лошади видели только на экране, лично пришли к животным. Каждая становилась рядом с незнакомым человеком, и лошадь получала возможность подойти к любому из них. Практически все животные выбрали именно того, кого узнали по фото, и проводили рядом больше времени.

Зачем это знание человеку

Эти опыты меняют представление о когнитивных способностях лошадей. Раньше считалось, что из-за слабого зрения и особенностей строения глаз им сложно запоминать лица. Однако практика показала обратное: животные способны сохранять образ человека в памяти и переносить его из фотографии в реальное взаимодействие.

Для владельцев и наездников это открытие особенно важно. Оно подтверждает, что эмоциональная связь между человеком и конём строится не только на запахах или привычных действиях, но и на визуальном восприятии. Лошадь помнит того, кто с ней работает, и способна узнать его спустя месяцы.

