Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:29

Трагедия исчезновения: как дикие лошади стали жертвой одомашнивания

Генетики обнаружили следы одомашнивания лошадей в Испании 2500 лет назад

Генетическое исследование пролило свет на историю одомашнивания лошадей в Юго-Западной Европе. Оказалось, что животные, приручённые в Понтийско-Каспийской степи, попали на Пиренейский полуостров около 4000 лет назад — и со временем полностью вытеснили местную популяцию.

Откуда взялись лошади в Испании?

Палеогенетики проанализировали ДНК 87 древних лошадей, большинство из которых обитали на территории современной Испании и Португалии. Оказалось, что местная генетическая линия (кластер IBE) существовала ещё 26 800 лет назад, но полностью исчезла к 2500 годам назад.

"Наши данные показывают, что домашние лошади кластера DOM2 появились в этом регионе не позднее начала II тысячелетия до нашей эры", — отмечают авторы исследования.

Как степные лошади завоевали Европу?

Одомашненные лошади впервые появились в Понтийско-Каспийской степи около 2700 года до н. э., а уже к 2000 году до н. э. начали стремительно распространяться по Евразии. Пиренейский полуостров не стал исключением:

  • 1973-1711 гг. до н. э. — вероятное время появления здесь степных лошадей.
  • 1213-1048 гг. до н. э. — древнейшая подтверждённая особь кластера DOM2 в регионе.
  • 557-159 гг. до н. э. — последние следы скрещивания местных и пришлых лошадей.

Что случилось с дикими лошадьми?

Долгое время считалось, что дикие и домашние лошади существовали обособленно. Однако анализ ДНК показал, что между ними происходило смешение. Последняя известная дикая особь кластера IBE погибла в VII-IV веках до н. э. — судя по археологическому контексту, её добыли на охоте.

Кстати, дикие лошади были важным ресурсом для древних людей. Например, в одной из челюстей возрастом 16-17 тысяч лет нашли наконечник эпохи мадленской культуры.

Почему это важно?

Одомашнивание лошадей революционизировало человеческую историю:

  • ускорило передвижение и торговлю.
  • изменило сельское хозяйство.
  • преобразило военное дело.

