Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:26

От диких скакунов до верных друзей: генетика приручения лошадей раскрыта – это важно знать

Ученые раскрыли генетические секреты приручения лошадей: ключевые гены и их роль

Около 4500 лет назад человек сделал шаг, который навсегда изменил ход истории: он приручил лошадь. Это событие дало новые возможности в передвижении, охоте, торговле и войне, ускорив развитие цивилизаций. Но долгое время оставался открытым вопрос: какие именно генетические изменения сделали диких животных ручными и пригодными для верховой езды? Ответ на него учёные нашли лишь недавно.

Что показало исследование

Международная группа специалистов проанализировала сотни геномов лошадей за последние 6 тысяч лет. Итоги работы, опубликованной в журнале Science, позволили выделить 266 генетических маркеров, связанных с ключевыми особенностями: поведением, окрасом, строением тела, выносливостью, подвижностью и устойчивостью к болезням.

Одним из первых направлений отбора стало формирование более спокойного нрава. Уже около 5 тысяч лет назад селекция затронула участок ДНК, связанный с геном ZDPM1, который у мышей регулирует реакцию на раздражители и уровень агрессивности. Это говорит о том, что умение лошади мирно взаимодействовать с человеком предшествовало остальным изменениям.

«Бутылочное горлышко» в эволюции

Через несколько веков внимание людей переключилось на другой участок генома — GSDMC, связанный со строением позвоночника и координацией движений. В этот период произошло так называемое «бутылочное горлышко» — резкое сокращение генетического разнообразия.

Люди начали активно отбирать особей, обладающих нужными качествами: послушных, сильных и выносливых. В результате в популяции закрепился ограниченный набор генов, а редкие варианты исчезли. Именно этот момент стал ключевым для превращения лошадей в удобных животных для верховой езды и перевозки грузов.

«Выбор был не только очень целенаправленным, но и момент был выбран идеально», — отметил руководитель исследования Людовик Орландо.

Эксперименты на мышах

Чтобы подтвердить важность гена GSDMC, соавтор работы Линь Цзян из Китайской академии сельскохозяйственных наук модифицировала этот участок у лабораторных мышей. Животные действительно стали сильнее и лучше координировали движения, что подтвердило гипотезу.

Совпадение времени этих изменений с распространением домашних лошадей Орландо назвал «поразительным». Более того, исследование опровергло прежнюю теорию о том, что первые шаги селекции были связаны с окрасом шерсти.

«Что меня действительно удивило, так это то, что мы не видим доказательств того, что цвет стал триггером в самом начале», — подчеркнул учёный.

Уроки для современности

Понимание генетической истории помогает не только раскрыть тайны прошлого, но и осознать риски для настоящего. Учёные подсчитали, что за последние два века человечество потеряло около 16 % генетического разнообразия лошадей из-за направленного разведения. Это делает современные породы более уязвимыми перед болезнями и стрессовыми факторами окружающей среды.

Таким образом, приручение лошадей оказалось результатом сложного и многогранного отбора, где ключевую роль сыграли не внешний вид, а характер и физические возможности.

Три интересных факта

  1. Первые археологические свидетельства верховой езды относятся к культуре ботайцев в Казахстане около 3500–3000 лет до н. э.
  2. Лошади сыграли решающую роль в распространении индоевропейских языков, ускорив миграции древних народов.
  3. Современные породы, такие как арабская и чистокровная английская, ведут происхождение от всего нескольких линий жеребцов, что объясняет низкое генетическое разнообразие.

