От дикого нрава к верховой мощи: парадокс генов, изменивший лошадей навсегда

Одомашнивание лошади — это не просто важное историческое событие, а настоящий прорыв, который открыл дорогу развитию транспорта, сельского хозяйства и военного дела. Но что именно позволило диким лошадям стать послушными и удобными для верховой езды? Новое исследование раскрывает эту загадку.

В поисках генетического ключа

Ранее считалось, что одомашненные лошади появились около 4200 лет назад в степях Дона и Волги, на востоке Европы. Однако точные генетические изменения, которые сделали их приручаемыми, долго оставались неизвестными.

Группа учёных под руководством Сюэсюэ Лю и Людовика Орландо из Центра антропологии и геномики в Тулузе (Франция) провела масштабное исследование ДНК древних лошадей, возраст которых насчитывает тысячи лет. Они изучили 266 генетических маркеров, отвечающих за такие признаки, как окрас, телосложение, двигательную активность и поведение.

Первая мутация: ген ZFPM1 и приручаемость

Одним из ключевых открытий стало выявление роли гена ZFPM1. Примерно 5000 лет назад именно селекция в этом генетическом участке способствовала появлению лошадей с более спокойным и управляемым характером. Этот этап стал первым шагом на пути к одомашниванию — отбор животных с меньшей агрессией и лучшей податливостью человеку.

Другой важный ген — GSDMC, связанный с формой тела и строением позвоночника. Учёные провели эксперимент с модификацией этого гена у мышей, что привело к увеличению их силы и улучшению двигательных способностей. Аналогичные изменения у лошадей сделали их более выносливыми и приспособленными к верховой езде.

В течение нескольких столетий вариант гена GSDMC стал доминирующим в популяции, что, по мнению исследователей, сыграло решающую роль в успехе современной линии домашних лошадей, известной как DOM2.

"Наши результаты показывают, что селекция в локусе GSDMC сыграла решающую роль в возникновении и успехе линии крови DOM2 (современной линии домашних лошадей), увеличив локомоторные способности и способствуя росту мобильности лошадей примерно 4200 лет назад", — отмечают авторы статьи.

Что дальше?

Несмотря на важные открытия, исследование генов одомашнивания продолжается. Учёные намерены глубже изучить влияние гена ZFPM1 — так называемого "гена приручаемости" — и других связанных с ним признаков.

Кроме того, планируется анализ полигенных характеристик — тех, которые зависят от взаимодействия нескольких генов — и их роль в эволюции лошадей. Это поможет понять, как животные адаптировались к различным условиям среды и стали неотъемлемой частью человеческой цивилизации.