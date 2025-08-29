Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Jonatan Blomberg is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:57

Невинная дружба — начало кошмара: о чём расскажет новый фильм Перкинса

Variety: Лола Тун и Нико Паркер сыграют школьниц в хорроре "Молодые люди"

Что может скрывать дружба в стенах обычной школы? Именно этот вопрос задаёт новый хоррор "Молодые люди" ("The Young People"), который готовит к выходу режиссёр Осгуд Перкинс, автор известного фильма "Собиратель душ". В центре истории — атмосфера подростковой близости и нарастающей тревоги, где дружба быстро превращается в источник страха.

Главные роли и актёрский состав

Главные образы в картине воплотят молодые звёзды Лола Тун и Нико Паркер. Тун зрители помнят по сериалу "Этим летом я стала красивой", а Паркер — по проектам "Одни из нас" и "Как приручить дракона". В тандеме они сыграют школьниц, чьи отношения становятся отправной точкой для жутких событий.

Сюжет фильма

Действие разворачивается в старших классах американской школы. Сю встречает новую ученицу Китти и между ними быстро возникает дружба. Но чем дальше развиваются отношения, тем отчётливее Сю замечает странности в поведении подруги. Атмосфера доверия постепенно сменяется тревогой, а привычные школьные будни превращаются в пространство, где каждое слово и поступок скрывают нечто большее.

Кто работает над проектом

Продюсерская команда у фильма сильная. Помимо самого Перкинса, за производство отвечают Крис Фергюсон и Брайан Кавана-Джонс. Финансированием и дистрибуцией займётся независимая компания Neon, известная смелым выбором авторских проектов и нестандартным подходом к жанрам.

Съёмки стартуют уже этой осенью в Ванкувере.

