Франшизы умирают, но этот хоррор выжил: как "Заклятие 4" унизило блокбастеры на мировых экранах
Фильмы ужасов давно доказали, что способны собирать огромные суммы в прокате. Но редко когда они выходят в абсолютные лидеры по сборам. В 2025 году таким феноменом стал хоррор "Заклятие 4: Последний обряд", который уже спустя три уикенда после премьеры собрал более 400 млн долларов и продолжает удерживать внимание зрителей по всему миру.
Лидеры проката
Проект студии Warner Bros. уверенно возглавил список самых кассовых фильмов ужасов года. За ним расположился триллер "Грешники" с результатом в 366,7 млн долларов. Третье место досталось фильму "Пункт назначения: Кровные узы", заработавшему 313 млн долларов. Чуть позади оказался громкий хоррор "Орудия" — его сборы составили 263,4 млн долларов.
Интересно, что "Грешники" и "Орудия" выделяются среди конкурентов тем, что они не связаны ни с известными книгами, ни с уже раскрученными франшизами. Это редкий случай в индустрии, где чаще всего успех приносят сиквелы и перезапуски.
"Это является значительным достижением в индустрии, где доминируют перезагрузки и сиквелы", — отметил портал MovieWeb.
Сравнение по кассовым сборам
|Фильм
|Сборы (млн $)
|Особенность
|Заклятие 4: Последний обряд
|400+
|Завершает франшизу
|Грешники
|366,7
|Оригинальная история
|Пункт назначения: Кровные узы
|313
|Продолжение культовой серии
|Орудия
|263,4
|Независимый проект
Как хоррор достигает успеха: советы студиям
-
Делать ставку на узнаваемые бренды — культовые франшизы вроде "Заклятия" дают стартовый интерес.
-
Инвестировать в атмосферность: визуальные эффекты и звук должны усиливать напряжение.
-
Пробовать новые форматы — например, сериалы по мотивам фильмов ужасов, как в случае с будущим шоу о "Заклятии".
-
Не бояться оригинальных сценариев: примеры "Грешников" и "Орудий" показывают, что зритель ценит свежие идеи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: студия полностью полагается на старую франшизу.
-
Последствие: зритель устает от повторяющихся сюжетов, касса падает.
-
Альтернатива: экспериментировать с оригинальными хоррорами, как это сделали создатели "Грешников".
А что если…
А что если индустрия начнет активно выпускать хорроры вне франшиз? Тогда жанр может получить вторую волну популярности, сопоставимую с ростом супергеройского кино. Ведь хорроры дешевле в производстве, а интерес зрителей огромен.
FAQ
Как выбрать хоррор для просмотра в кинотеатре?
Ориентируйтесь на отзывы и трейлер: атмосферные хорроры лучше раскрываются на большом экране.
Сколько стоит производство хоррора?
Средний бюджет успешного фильма ужасов — от 10 до 30 млн долларов, при этом сборы могут превышать 200-400 млн.
Что лучше: франшиза или оригинальный фильм?
Франшиза дает стабильность и фан-базу, а оригинал — шанс удивить зрителя и создать новую легенду.
Мифы и правда
-
Миф: хорроры всегда малобюджетные.
Правда: некоторые ленты, включая "Заклятие 4", снимаются с серьезными вложениями.
-
Миф: зрителей пугают только скримеры.
Правда: сегодня ценится атмосфера, психологическое напряжение и неожиданные повороты.
-
Миф: хорроры не могут конкурировать с супергеройскими фильмами.
Правда: при удачном сценарии и маркетинге сборы превышают 300 млн долларов.
Три интересных факта
-
"Заклятие 4" официально завершает основную франшизу, но мир "Заклятия" продолжит жить в формате сериала.
-
Сборы хорроров редко сравнимы с блокбастерами, поэтому результат выше 300 млн долларов считают уникальным.
-
Успех "Грешников" может стать отправной точкой для новой линейки независимых хорроров.
Исторический контекст
-
1973 год — "Изгоняющий дьявола" стал первым хоррором, собравшим более 400 млн долларов.
-
1999 год — "Ведьма из Блэр" показала, что низкобюджетные проекты могут стать мировым феноменом.
-
2013 год — старт франшизы "Заклятие", которая задала новый стандарт качества для фильмов ужасов.
-
2025 год — "Заклятие 4: Последний обряд" закрепило за собой статус самого успешного хоррора года.
