Франшизы умирают, но этот хоррор выжил: как "Заклятие 4" унизило блокбастеры на мировых экранах

Фильмы ужасов давно доказали, что способны собирать огромные суммы в прокате. Но редко когда они выходят в абсолютные лидеры по сборам. В 2025 году таким феноменом стал хоррор "Заклятие 4: Последний обряд", который уже спустя три уикенда после премьеры собрал более 400 млн долларов и продолжает удерживать внимание зрителей по всему миру.

Лидеры проката

Проект студии Warner Bros. уверенно возглавил список самых кассовых фильмов ужасов года. За ним расположился триллер "Грешники" с результатом в 366,7 млн долларов. Третье место досталось фильму "Пункт назначения: Кровные узы", заработавшему 313 млн долларов. Чуть позади оказался громкий хоррор "Орудия" — его сборы составили 263,4 млн долларов.

Интересно, что "Грешники" и "Орудия" выделяются среди конкурентов тем, что они не связаны ни с известными книгами, ни с уже раскрученными франшизами. Это редкий случай в индустрии, где чаще всего успех приносят сиквелы и перезапуски.

"Это является значительным достижением в индустрии, где доминируют перезагрузки и сиквелы", — отметил портал MovieWeb.

Сравнение по кассовым сборам

Фильм Сборы (млн $) Особенность Заклятие 4: Последний обряд 400+ Завершает франшизу Грешники 366,7 Оригинальная история Пункт назначения: Кровные узы 313 Продолжение культовой серии Орудия 263,4 Независимый проект

Как хоррор достигает успеха: советы студиям

Делать ставку на узнаваемые бренды — культовые франшизы вроде "Заклятия" дают стартовый интерес. Инвестировать в атмосферность: визуальные эффекты и звук должны усиливать напряжение. Пробовать новые форматы — например, сериалы по мотивам фильмов ужасов, как в случае с будущим шоу о "Заклятии". Не бояться оригинальных сценариев: примеры "Грешников" и "Орудий" показывают, что зритель ценит свежие идеи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: студия полностью полагается на старую франшизу.

Последствие: зритель устает от повторяющихся сюжетов, касса падает.

Альтернатива: экспериментировать с оригинальными хоррорами, как это сделали создатели "Грешников".

А что если…

А что если индустрия начнет активно выпускать хорроры вне франшиз? Тогда жанр может получить вторую волну популярности, сопоставимую с ростом супергеройского кино. Ведь хорроры дешевле в производстве, а интерес зрителей огромен.

FAQ

Как выбрать хоррор для просмотра в кинотеатре?

Ориентируйтесь на отзывы и трейлер: атмосферные хорроры лучше раскрываются на большом экране.

Сколько стоит производство хоррора?

Средний бюджет успешного фильма ужасов — от 10 до 30 млн долларов, при этом сборы могут превышать 200-400 млн.

Что лучше: франшиза или оригинальный фильм?

Франшиза дает стабильность и фан-базу, а оригинал — шанс удивить зрителя и создать новую легенду.

Мифы и правда

Миф: хорроры всегда малобюджетные.

Правда: некоторые ленты, включая "Заклятие 4", снимаются с серьезными вложениями.

Миф: зрителей пугают только скримеры.

Правда: сегодня ценится атмосфера, психологическое напряжение и неожиданные повороты.

Миф: хорроры не могут конкурировать с супергеройскими фильмами.

Правда: при удачном сценарии и маркетинге сборы превышают 300 млн долларов.

Три интересных факта

"Заклятие 4" официально завершает основную франшизу, но мир "Заклятия" продолжит жить в формате сериала. Сборы хорроров редко сравнимы с блокбастерами, поэтому результат выше 300 млн долларов считают уникальным. Успех "Грешников" может стать отправной точкой для новой линейки независимых хорроров.

Исторический контекст