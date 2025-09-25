Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зал в кинотеатре
Зал в кинотеатре
© flickr.com by Alexander Yampolsky is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:51

Франшизы умирают, но этот хоррор выжил: как "Заклятие 4" унизило блокбастеры на мировых экранах

Хоррор "Заклятие 4" собрал более 400 млн долларов и стал лидером проката 2025 года — MovieWeb

Фильмы ужасов давно доказали, что способны собирать огромные суммы в прокате. Но редко когда они выходят в абсолютные лидеры по сборам. В 2025 году таким феноменом стал хоррор "Заклятие 4: Последний обряд", который уже спустя три уикенда после премьеры собрал более 400 млн долларов и продолжает удерживать внимание зрителей по всему миру.

Лидеры проката

Проект студии Warner Bros. уверенно возглавил список самых кассовых фильмов ужасов года. За ним расположился триллер "Грешники" с результатом в 366,7 млн долларов. Третье место досталось фильму "Пункт назначения: Кровные узы", заработавшему 313 млн долларов. Чуть позади оказался громкий хоррор "Орудия" — его сборы составили 263,4 млн долларов.

Интересно, что "Грешники" и "Орудия" выделяются среди конкурентов тем, что они не связаны ни с известными книгами, ни с уже раскрученными франшизами. Это редкий случай в индустрии, где чаще всего успех приносят сиквелы и перезапуски.

"Это является значительным достижением в индустрии, где доминируют перезагрузки и сиквелы", — отметил портал MovieWeb.

Сравнение по кассовым сборам

Фильм Сборы (млн $) Особенность
Заклятие 4: Последний обряд 400+ Завершает франшизу
Грешники 366,7 Оригинальная история
Пункт назначения: Кровные узы 313 Продолжение культовой серии
Орудия 263,4 Независимый проект

Как хоррор достигает успеха: советы студиям

  1. Делать ставку на узнаваемые бренды — культовые франшизы вроде "Заклятия" дают стартовый интерес.

  2. Инвестировать в атмосферность: визуальные эффекты и звук должны усиливать напряжение.

  3. Пробовать новые форматы — например, сериалы по мотивам фильмов ужасов, как в случае с будущим шоу о "Заклятии".

  4. Не бояться оригинальных сценариев: примеры "Грешников" и "Орудий" показывают, что зритель ценит свежие идеи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: студия полностью полагается на старую франшизу.

  • Последствие: зритель устает от повторяющихся сюжетов, касса падает.

  • Альтернатива: экспериментировать с оригинальными хоррорами, как это сделали создатели "Грешников".

А что если…

А что если индустрия начнет активно выпускать хорроры вне франшиз? Тогда жанр может получить вторую волну популярности, сопоставимую с ростом супергеройского кино. Ведь хорроры дешевле в производстве, а интерес зрителей огромен.

FAQ

Как выбрать хоррор для просмотра в кинотеатре?
Ориентируйтесь на отзывы и трейлер: атмосферные хорроры лучше раскрываются на большом экране.

Сколько стоит производство хоррора?
Средний бюджет успешного фильма ужасов — от 10 до 30 млн долларов, при этом сборы могут превышать 200-400 млн.

Что лучше: франшиза или оригинальный фильм?
Франшиза дает стабильность и фан-базу, а оригинал — шанс удивить зрителя и создать новую легенду.

Мифы и правда

  • Миф: хорроры всегда малобюджетные.
    Правда: некоторые ленты, включая "Заклятие 4", снимаются с серьезными вложениями.

  • Миф: зрителей пугают только скримеры.
    Правда: сегодня ценится атмосфера, психологическое напряжение и неожиданные повороты.

  • Миф: хорроры не могут конкурировать с супергеройскими фильмами.
    Правда: при удачном сценарии и маркетинге сборы превышают 300 млн долларов.

Три интересных факта

  1. "Заклятие 4" официально завершает основную франшизу, но мир "Заклятия" продолжит жить в формате сериала.

  2. Сборы хорроров редко сравнимы с блокбастерами, поэтому результат выше 300 млн долларов считают уникальным.

  3. Успех "Грешников" может стать отправной точкой для новой линейки независимых хорроров.

Исторический контекст

  • 1973 год — "Изгоняющий дьявола" стал первым хоррором, собравшим более 400 млн долларов.

  • 1999 год — "Ведьма из Блэр" показала, что низкобюджетные проекты могут стать мировым феноменом.

  • 2013 год — старт франшизы "Заклятие", которая задала новый стандарт качества для фильмов ужасов.

  • 2025 год — "Заклятие 4: Последний обряд" закрепило за собой статус самого успешного хоррора года.

