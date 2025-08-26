Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Следственный Комитет России, Москва - Investigative Committee of Russia 3
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:26

Они решили самостоятельно разобраться: страшная история о похищенном 13-летнем мальчике в Хабаровском крае

Ужасный самосуд: 13-летнего мальчика жестоко избили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали двух жителей поселка Хор, которые подозреваются в похищении и жестоком избиении 13-летнего мальчика. Инцидент произошел по версии следствия 17 августа 2025 года, когда мужчины решили отомстить подростку за предполагаемую кражу наркотических веществ.

В результате злоумышленники совершили преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

Подробности происшествия

По информации пресс-службы Следственного комитета России по Хабаровскому краю, двое мужчин, жители поселка Хор района имени Лазо, действовали по предварительному сговору. Они решили самостоятельно разобраться с мальчиком, подозреваемым в краже наркотиков. В тот день злоумышленники силой привезли подростка в один из частных домов поселка, где удерживали его против воли и применяли к нему насилие. Их действия носили характер самосуда — мужчины решили наказать мальчика без участия правоохранительных органов.

К счастью, инцидент был своевременно обнаружен и доведен до сведения полиции. Специалисты оперативно вмешались и освободили ребенка. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и был передан родителям. В настоящее время следственные органы проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемым уже предъявлены обвинения, и оба мужчины арестованы в рамках предварительного следствия. За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Следователи продолжают выяснять все детали происшествия: мотивы злоумышленников, возможные связи между ними и другими лицами, а также обстоятельства их действий. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, опрошены свидетели и проведены другие следственные мероприятия.

Общественная реакция и меры предосторожности

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и поднял вопросы о безопасности несовершеннолетних в удаленных населенных пунктах региона. Родители и местные власти призывают к усилению профилактической работы среди молодежи и повышению бдительности при общении с незнакомыми людьми.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости своевременно сообщать о любых подозрительных ситуациях или действиях, связанных с угрозой жизни или здоровью детей. Также рекомендуется проводить разъяснительную работу среди подростков о возможных опасностях и способах защиты.

Интересные факты по теме

1. В России за последние годы наблюдается рост числа преступлений против несовершеннолетних, связанных с насилием и похищениями — по данным МВД РФ, за 2024 год зарегистрировано более 3 тысяч подобных случаев.
2. Согласно исследованиям психологов, дети, ставшие жертвами насилия или похищения, часто испытывают длительные психологические травмы, требующие профессиональной помощи.
3. В некоторых регионах России реализуются программы профилактики преступлений против детей, включающие обучение родителей навыкам безопасного общения с подростками и работу с молодежью по предотвращению конфликтных ситуаций.

Происшествие в поселке Хор подчеркивает необходимость усиления контроля за безопасностью несовершеннолетних на территории региона. Правоохранительные органы продолжают работу по расследованию случившегося и принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Важно помнить о необходимости обращения к официальным источникам информации и избегания самосудов или незаконных действий при возникновении конфликтных ситуаций.

