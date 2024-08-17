Координация играет ключевую роль в нашей повседневной жизни, оказывая влияние не только на безопасность наших движений, но и на способность управлять транспортными средствами, такими как велосипеды или самокаты, отмечает фитнес-тренер Светлана Бутова в интервью с "СЭ".
По словам эксперта, хорошо развитые навыки координации помогают сохранять равновесие в сложных ситуациях, например, при скольжении на льду или при падении с лестниц. Координация необходима и для выполнения казалось бы простых задач, таких как уборка дома и использование бытовой техники.
Фронтальные отделы мозга, особенно мозжечок, играют важную роль в обеспечении координации движений. При их неправильной работе могут возникнуть проблемы с координацией, а также трудности в речевом развитии. Светлана Бутова рекомендует тренировать моторику и навыки балансирования для улучшения координации.
Регулярные упражнения, направленные на улучшение координации, такие как балансирование на одной ноге, йога, пилатес или упражнения для мелкой моторики, могут значительно улучшить ваши навыки. Также важно включать разнообразные физические активности в ежедневную рутину.
Таким образом, развитая координация помогает не только в управлении транспортом и предотвращении падений, но и в выполнении обычных бытовых задач. Если вы хотите улучшить свою координацию, обратитесь за консультацией к профессионалу или начните с простых упражнений дома.
Фото: commons.wikimedia.org/Dancermorgan ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе
Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.