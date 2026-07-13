Финансовый прогноз по знаку зодиака выглядит шикарно: вот почему он не сбывается

Доверять свою жизнь и финансы предсказаниям звезд — значит снимать с себя ответственность и рисковать благополучием. Системный семейный психолог Татьяна Потемкина в беседе с NewsInfo предостерегла от попыток делегировать принятие важных решений астрологическим прогнозам.

Ранее телеведущая Роза Сябитова отметила, что в личной жизни и рабочих вопросах полагается именно на гороскопы. Однако специалисты напоминают о важности развития критического мышления при потреблении информации в современном медиапространстве.

По мнению Потемкиной, такая зависимость от прогнозов является попыткой переложить ответственность за свою судьбу на внешние факторы. Эксперт подчеркивает, что человек, выносящий центр ответственности за пределы своей личности, лишает себя возможности ставить реальные цели и достигать их, что часто ведет к предсказуемо негативным результатам.

"Гороскоп не может знать лучше, чем сам человек, обстоятельства жизни личной. Нельзя доверять это бесконтрольно. Цель этого одна — снять с себя ответственность", — пояснила психолог.

Эксперт также предостерегла от использования астрологических советов в финансовой сфере. По словам психолога, попытки руководствоваться "прогнозами звезд" при инвестировании или совершении крупных трат лишены какой-либо рациональной основы. Рынок требует анализа данных и глубокого понимания инструментов, а не полагания на удачу.

"Когда говорят: "Вложите ваши денежки, иначе быть беде", это, конечно, совершенная ерунда. Чтобы вкладывать куда-то деньги, нужно иметь очень много информации о рынке, какие инструменты денежные в ходу, какие идут на плюс, какие на минус, это вообще целое искусство", — отметила специалист.

При этом эксперт добавила, что гороскопы можно использовать исключительно как психологический ресурс для поднятия настроения, но не как руководство к действию. Опасность доверия "предсказателям" подтверждается и возрастающим спросом на оккультные услуги, который часто эксплуатируют недобросовестные люди. Работа с личными сбережениями требует осторожности, так как неосмотрительные вложения в сомнительные инструменты многократно увеличивают риски потери капитала. Стоит также помнить о базовых правилах безопасности: финансовые угрозы в сети стали крайне изощренными, и любая "интуиция" без опоры на факты играет на руку злоумышленникам.

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