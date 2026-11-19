В Ормузском проливе зафиксирована новая серия атак на коммерческий судоходный флот. За текущую неделю в результате инцидентов пострадали несколько судов: сообщается о более чем десяти раненых и двух пропавших без вести моряках.

По данным Британских оперативных служб по морской торговле (UKMTO), в среду вечером, около 16:45 GMT, неопознанный танкер, следовавший из пролива, подвергся обстрелу. Снаряд попал в машинное отделение судна в точке, расположенной примерно в шести морских милях к северу от города Хасаб (Оман). По предварительным данным, экипаж в безопасности, однако степень технических повреждений и наличие экологического ущерба на данный момент не установлены.

Предыдущий инцидент произошел во вторник вечером. Компания ADNOC Logistics & Services подтвердила атаку на один из своих танкеров. По информации агентства Vanguard Tech, речь идет о продуктовом танкере Navig8 Messi, идущем под либерийским флагом. Столкновение произошло в 13 морских милях к северу от Хасаба; в результате один член экипажа пропал без вести, еще 11 получили ранения. Стоит отметить, что Navig8 Messi ранее числится в «черном списке» Ирана за несоблюдение правил транзита через Ормузский пролив, а также подвергался атаке дронов в августе вместе с танкером Tarif.

«Нашим главным приоритетом сейчас является поддержка поисково-спасательных операций, помощь экипажу и пострадавшим», — заявили в ADNOC.

Эскалация началась в понедельник с двойного удара по газовозу Tara Gas. Судно было покинуто экипажем после возникновения пожара. В результате этой атаки двое моряков получили ранения, один гражданин Индии остается пропавшим без вести.

Рост числа нападений на гражданские суда совпал с обострением военного противостояния между США и Ираном. В среду Тегеран нанес удары беспилотниками по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. Эти действия стали ответом на удары США по ракетному комплексу Корпуса стражей исламской революции на острове Кешм, расположенном в непосредственной близости от пролива. Власти Кувейта и Бахрейна сообщили о перехвате летевших в их сторону целей.