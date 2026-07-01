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Проблемная кожа с постакне
Проблемная кожа с постакне
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:09

Акне перестают считать только кожной проблемой: новые данные оказались неожиданностью

Новые научные данные о взаимосвязи работы пищеварительной и гормональной систем дают надежду на прорыв в лечении акне у подростков. Исследование биологических маркеров позволяет глубже взглянуть на природу кожных высыпаний, рассказала NewsInfo дерматолог, кандидат медицинских наук Олеся Вишня.

Ранее сообщалось, что российские ученые наконец нашли точную причину появления акне. В Первом МГМУ доказали, что диета и прием омега-3 помогают справиться с акне.

Эксперт отметила, что практика давно подтверждает связь между состоянием ЖКТ и кожными проблемами. Выявленные учеными вещества-маркеры показывают, что именно происходит в организме на момент обострения.

"Нарушения работы пищеварительной системы в связке с определенными нарушениями гормональной системы практикующим врачам известны давно. То, что сейчас провели данные исследования и выявили точные маркеры вещества, которые характеризуют данное нарушение, это замечательно и говорит о больших успехах в исследованиях. Однако я хотела бы предположить, что, скорее всего, выявлены не причины, а последствия нарушений, а причины лежат выше, глубже. Они будут установлены в дальнейшем", — отметила дерматолог.

Для коррекции состояния врач рекомендует комплексный подход. В частности, правильная доля клетчатки в ежедневном рационе и очистительные методы помогают организму перенастроиться, хотя этот процесс требует времени из-за природной инертности биосистем. Полезно также правильно выстраивать уход, чтобы избежать хронического воспаления пор.

"Я в своей практике давно успешно применяю метод интервального голодания, очистительные методы, диету, это очень хорошо работает. Для этого нужно время, потому что организм очищается, саморегулируется, перенастраивается достаточно долго. Успешно работает такой метод психологии, как работа с образом здоровой кожи, когда пациент визуализирует, представляет, что у него абсолютно чистая здоровая кожа", — пояснила доктор.

По словам специалиста, работа с психическим состоянием и налаживание циркадных ритмов играют ключевую роль, так как именно нарушения в работе ЦНС и нейрогуморальной регуляции могут лежать в корне проблемы. Важно понимать, что возрастное акне также требует системного контроля , а не только косметического воздействия. Окончательный ответ медицина получит по мере накопления доказательной базы в предстоящих работах.

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Проверено экспертом: Косметолог Анастасия Шевелева, Косметолог Марина Кравцова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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