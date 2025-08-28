Обезжиренная диета ведёт к лишним проблемам: без жиров нет гормонов
Эндокринолог Сара Мартинес в беседе с изданием Deia рассказала, что многие гормональные нарушения связаны не только с болезнями, но и с образом жизни. Частые ошибки в питании, сне и активности постепенно подрывают работу эндокринной системы.
Ошибки в питании
-
Диета на "обезжиренных" продуктах - лишает организм полезных жиров, необходимых для синтеза гормонов.
-
Игнорирование чувства голода - приводит к сбоям в выработке грелина и лептина, которые регулируют аппетит и насыщение.
Нарушенный режим сна
По словам Мартинес, привычка засыпать поздно и использование гаджетов перед сном негативно влияют на гормональный фон. Особенно опасен хронический недосып: сон меньше пяти часов в сутки ведёт к серьёзным сбоям.
Недостаток активности и стресс
Ещё одна частая ошибка — отсутствие регулярных силовых тренировок. Врач рекомендует хотя бы дважды в неделю уделять время нагрузке на мышцы.
Не меньший урон наносит постоянный стресс, который постепенно разрушает гормональный баланс и отражается на здоровье в целом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru