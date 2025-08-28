Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда
Еда
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:22

Обезжиренная диета ведёт к лишним проблемам: без жиров нет гормонов

Эндокринолог предупредила о риске гормональных сбоев при хроническом недосыпе

Эндокринолог Сара Мартинес в беседе с изданием Deia рассказала, что многие гормональные нарушения связаны не только с болезнями, но и с образом жизни. Частые ошибки в питании, сне и активности постепенно подрывают работу эндокринной системы.

Ошибки в питании

  • Диета на "обезжиренных" продуктах - лишает организм полезных жиров, необходимых для синтеза гормонов.

  • Игнорирование чувства голода - приводит к сбоям в выработке грелина и лептина, которые регулируют аппетит и насыщение.

Нарушенный режим сна

По словам Мартинес, привычка засыпать поздно и использование гаджетов перед сном негативно влияют на гормональный фон. Особенно опасен хронический недосып: сон меньше пяти часов в сутки ведёт к серьёзным сбоям.

Недостаток активности и стресс

Ещё одна частая ошибка — отсутствие регулярных силовых тренировок. Врач рекомендует хотя бы дважды в неделю уделять время нагрузке на мышцы.

Не меньший урон наносит постоянный стресс, который постепенно разрушает гормональный баланс и отражается на здоровье в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта вчера в 23:06

Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной

Почему аритмия может годами оставаться незамеченной и как бессимптомное нарушение ритма сердца многократно повышает риск инсульта и смертности рассказал кардиолог.

Читать полностью » Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов вчера в 23:01

Как понять, что пломба установлена неправильно: тревожные признаки

Почему неправильно установленная пломба может привести к головным болям, нарушению прикуса и даже проблемам с пищеварением объяснила ортодонт Марьяна Барагунова.

Читать полностью » Как адаптировать вчера в 22:49

Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии

Осень 2025 принесёт в мир моды "уродливую куртку", ставшую символом новой эпохи. Узнайте, как её носить и почему она станет предметом желания.

Читать полностью » Онколог развеял мифы о курении и раке лёгких вчера в 22:48

Один год без сигарет: как меняется риск развития рака лёгких

Почему даже «лёгкие» сигареты не безопасны, а бросить курить полезно в любом возрасте и при любом диагнозе? Онколог развеял популярные мифы о раке легких.

Читать полностью » Врач Морозова: зубчатый язык связан с бруксизмом, гипотиреозом и наследственными патологиями вчера в 22:46

Когда язык "отпечатывается" на зубах: врачи назвали опасные причины

Зубчатые очертания на языке могут казаться пустяком, но врач предупредила: иногда это первый сигнал серьёзных болезней, о которых многие даже не догадываются.

Читать полностью » Уролог Ланзак: у мужчин тоже бывает климакс вчера в 22:41

Климакс бывает только у женщин? Врачи объяснили, что происходит с мужчинами после 40

Снижение энергии, проблемы с либидо и перепады настроения: уролог рассказал, какие симптомы указывают на мужской климакс и когда он проявляется сильнее всего.

Читать полностью » Подолог назвал ошибки при лечении мозолей на ногах вчера в 22:31

Маленький волдырь — большая ошибка: как люди портят себе ноги

Почему нельзя срезать кожу после прокола мозоли и как правильно ухаживать за ней? Подолог рассказал о самых частых ошибках и способах их избежать.

Читать полностью » Дерматокосметолог объяснила, как образ жизни влияет на старение кожи вчера в 22:28

Почему одна женщина "морщинится", а другая "плывёт": врачи объяснили разные сценарии старения

Почему одни рано покрываются морщинами, а у других овал лица теряет чёткость? Врач рассказала о типах старения кожи и способах замедлить процесс.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: зонд "Вояджер-1" продолжает передавать данные с расстояния 24 млрд км от Земли
Туризм

Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту
Туризм

Минеральные источники Агуас-ди-Сан-Педру в Бразилии признаны лечебными
Общество

HR-директор Ряжеская: среди зумеров растёт популярность "микропенсий" после работы
Еда

Шашлык: как правильно мариновать мясо для идеального вкуса и текстуры
Спорт и фитнес

Тренер Уоррен Келли представил 20-минутный комплекс упражнений для кора
Садоводство

Дешево и сердито: молочная подкормка для томатов – никакой химии
Еда

Как приготовить салат с курицей и сухариками: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru