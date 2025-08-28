Обезжиренная диета ведёт к лишним проблемам: без жиров нет гормонов

Эндокринолог Сара Мартинес в беседе с изданием Deia рассказала, что многие гормональные нарушения связаны не только с болезнями, но и с образом жизни. Частые ошибки в питании, сне и активности постепенно подрывают работу эндокринной системы.

Ошибки в питании

Диета на "обезжиренных" продуктах - лишает организм полезных жиров, необходимых для синтеза гормонов.

Игнорирование чувства голода - приводит к сбоям в выработке грелина и лептина, которые регулируют аппетит и насыщение.

Нарушенный режим сна

По словам Мартинес, привычка засыпать поздно и использование гаджетов перед сном негативно влияют на гормональный фон. Особенно опасен хронический недосып: сон меньше пяти часов в сутки ведёт к серьёзным сбоям.

Недостаток активности и стресс

Ещё одна частая ошибка — отсутствие регулярных силовых тренировок. Врач рекомендует хотя бы дважды в неделю уделять время нагрузке на мышцы.

Не меньший урон наносит постоянный стресс, который постепенно разрушает гормональный баланс и отражается на здоровье в целом.