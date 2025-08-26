Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гормональный баланс — основа женского здоровья. От него зависит всё: репродуктивная функция, настроение, внешний вид и общее самочувствие. И один из ключевых способов поддерживать его — правильно подобранное питание. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гинеколог и репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Ольга Майорова.

Овощи для здоровья гормонов

По словам специалиста, особенно полезны крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста. Они содержат индол-3-карбинол (I3C), который помогает печени перерабатывать эстрогены и выводить их из организма.

Жиры и белки: что важно включить

Жирная рыба.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме. Воспаление может нарушать гормональный баланс, поэтому употребление жирной рыбы способствует его нормализации", — пояснила Майорова.

Авокадо. Содержит клетчатку, витамины и полезные жиры, участвующие в синтезе гормонов. Клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови.

Яйца. Отличный источник белка, витамина D и холина. Витамин D важен для иммунитета и костей, а холин необходим мозгу и нервной системе.

Бобовые. Чечевица, фасоль и нут дают растительный белок, клетчатку и фитоэстрогены, помогая стабилизировать сахар в крови и улучшать пищеварение.

Маленькие помощники — семена, орехи и ягоды

Семена льна. Богаты лигнанами — фитоэстрогенами, которые могут действовать по-разному в зависимости от уровня гормонов в организме, поддерживая баланс.

Орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, тыквенные и подсолнечные). Источник полезных жиров и микроэлементов.

Ягоды (черника, малина, клубника). Богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают воспаление.

Баланс не только в тарелке