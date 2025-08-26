Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здоровые привычки и красота
Здоровые привычки и красота
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:40

Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин

Гормональный баланс — основа женского здоровья. От него зависит всё: репродуктивная функция, настроение, внешний вид и общее самочувствие. И один из ключевых способов поддерживать его — правильно подобранное питание. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гинеколог и репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Ольга Майорова.

Овощи для здоровья гормонов

По словам специалиста, особенно полезны крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста. Они содержат индол-3-карбинол (I3C), который помогает печени перерабатывать эстрогены и выводить их из организма.

Жиры и белки: что важно включить

Жирная рыба.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме. Воспаление может нарушать гормональный баланс, поэтому употребление жирной рыбы способствует его нормализации", — пояснила Майорова.

  • Авокадо. Содержит клетчатку, витамины и полезные жиры, участвующие в синтезе гормонов. Клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови.
  • Яйца. Отличный источник белка, витамина D и холина. Витамин D важен для иммунитета и костей, а холин необходим мозгу и нервной системе.
  • Бобовые. Чечевица, фасоль и нут дают растительный белок, клетчатку и фитоэстрогены, помогая стабилизировать сахар в крови и улучшать пищеварение.

Маленькие помощники — семена, орехи и ягоды

  • Семена льна. Богаты лигнанами — фитоэстрогенами, которые могут действовать по-разному в зависимости от уровня гормонов в организме, поддерживая баланс.
  • Орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, тыквенные и подсолнечные). Источник полезных жиров и микроэлементов.
  • Ягоды (черника, малина, клубника). Богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают воспаление.

Баланс не только в тарелке

"Питание — лишь один из элементов системы. Не менее важен здоровый сон, регулярная физическая активность, управление стрессом и отказ от вредных привычек. Рацион же стоит корректировать с учетом возраста, уровня активности и особенностей здоровья. При наличии любых гормональных нарушений необходимо обратиться к врачу для полного обследования и назначения терапии", — резюмировала Майорова.

