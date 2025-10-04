Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Почему нам трудно принимать похвалу
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:09

Женский мозг теряет защиту в одночасье: гормоны выключают память

Нейробиолог Лиза Москони: резкое падение эстрогена в менопаузе делает женский мозг уязвимым к деменции

Женское здоровье тесно связано с гормональным фоном, и всё больше исследований подтверждает: именно гормональные изменения во многом определяют, насколько устойчивым будет мозг к возрастным заболеваниям. Деменция — одно из самых серьёзных вызовов современности, и риск её развития у женщин выше, чем у мужчин. Но дело не только в продолжительности жизни. Учёные всё чаще указывают на репродуктивные и эндокринные факторы как на ключевые элементы, влияющие на когнитивное долголетие.

Почему женщины чаще сталкиваются с деменцией

Долгое время считалось, что повышенная заболеваемость у женщин объясняется их более высокой продолжительностью жизни. Однако сегодня неврологи выделяют более глубокие биологические причины: резкие колебания уровня гормонов, особенности репродуктивного здоровья, возраст наступления менопаузы и даже количество беременностей. Эти факторы могут либо повышать риск повреждения нервных клеток, либо, наоборот, защищать мозг.

Четыре ключевых гормональных фактора риска

Исследования последних лет позволяют выделить четыре особенно значимых аспекта репродуктивного здоровья, связанных с деменцией:

  1. Удаление матки или яичников. Женщины после гистерэктомии или овариэктомии чаще сталкиваются с когнитивными нарушениями. Особенно опасна последовательность операций "сначала яичники, затем матка" — риск деменции возрастает почти в 2,5 раза.
  2. Возраст первых менструаций. Начало цикла раньше 12 лет или позже 14 лет ассоциируется с примерно 20% ростом вероятности развития болезни.
  3. Беременность. Те, кто хотя бы раз был беременен, в среднем на 85% реже сталкиваются с деменцией.
  4. Возраст рождения первого ребёнка. Роды до 21 года повышают риск когнитивных нарушений на 43% по сравнению с оптимальным возрастом — 25-26 лет.

Как гормоны защищают мозг

Эстрогены и тестостерон воспринимаются как "репродуктивные" гормоны, но их роль гораздо шире. Они регулируют энергетический обмен мозга, помогают нейронам усваивать глюкозу и защищают нервные клетки от повреждений.

"Взаимодействие между мозгом и репродуктивными органами действительно имеет решающее значение для здоровья мозга и старения мозга, особенно у женщин", — пояснила нейробиолог Лиза Москони.

У мужчин уровень тестостерона со временем снижается постепенно, тогда как у женщин падение эстрогена в период менопаузы происходит резко. Именно этот спад делает женский мозг особенно уязвимым.

Сравнение факторов риска и защиты

Фактор

Влияние на риск деменции

Гистерэктомия / овариэктомия

Повышение риска на 7-12%

Удаление матки и яичников

Риск выше почти в 2,5 раза

Ранние (<12) или поздние (>14) месячные

Рост риска на 20%

Беременность

Снижение риска на 85%

Первые роды до 21 года

Рост риска на 43%

Советы шаг за шагом для защиты мозга

  1. Обсудите с врачом гормональный фон, особенно в предменопаузе. Эндокринолог может предложить мягкие методы коррекции.
  2. Включайте в рацион продукты средиземноморской диеты: оливковое масло, рыбу, орехи, зелень.
  3. Поддерживайте регулярную физическую активность: прогулки, йога, плавание.
  4. Следите за сном — 7-8 часов качественного отдыха помогают восстановлению нервных клеток.
  5. Рассмотрите ноотропные добавки с доказанным эффектом, например, цитиколин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать первые признаки когнитивного снижения → Усиление симптомов и потеря контроля → Своевременное обращение к неврологу.
  • Пренебрегать гормональными колебаниями в менопаузе → Резкое ухудшение памяти → Поддерживающая терапия по назначению врача.
  • Считать, что питание не влияет на мозг → Дефицит питательных веществ и ускоренное старение → Рацион с витаминами, омега-3 и антиоксидантами.

А что если?

Что будет, если женщина не предпримет мер? Вероятность деменции растёт вместе с возрастом. Но при поддержке гормонального здоровья, корректном питании и активности этот риск можно существенно снизить. Напротив, игнорирование симптомов ускоряет когнитивные нарушения.

Плюсы и минусы гормональных изменений

Изменение

Плюсы

Минусы

Беременность

Снижение риска деменции, защита мозга

Гормональные скачки, нагрузка на организм

Менопауза

Завершение репродуктивного периода

Резкое падение эстрогена, уязвимость мозга

Операции (гистерэктомия, овариэктомия)

Лечение заболеваний

Повышение риска деменции

FAQ

Как выбрать добавки для поддержки мозга?
Лучше опираться на препараты с доказанным действием, например, цитиколин, и консультироваться с врачом.

Что лучше: гормональная терапия или диета?
Оптимален комплекс: правильное питание, сон и активность, а терапия подбирается индивидуально.

Мифы и правда

  • Миф: Деменция неизбежна для всех женщин в старости.
    Правда: Риск можно снизить с помощью здорового образа жизни и контроля гормонов.
  • Миф: Мужчины и женщины болеют одинаково часто.
    Правда: Женщины страдают чаще из-за особенностей гормонального фона.

Интересные факты

  1. Средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений на 20-25%.
  2. Цитиколин доказал способность улучшать память у людей с лёгкими когнитивными расстройствами.

